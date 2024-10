A febbraio 2025 torna la Swift Student Challenge di Apple

Pubblicità

Torna la Swift Student Challenge, sfida che ha offerto a migliaia di studenti in tutto il mondo l’opportunità di mostrare la propria creatività e acquisire competenze.

La sfida permette a chi studia di diventare parte di una community globale di sviluppatori che usano il linguaggio Swift per creare una nuova generazione di app.

Apple ha fatto sapere che vi saranno 3 settimane di tempo a febbraio per inviare i progetti per la Swift Student Challenge 2025. Studenti, insegnanti e persone che supportano l’iniziativa possono scoprire come prepararsi alla challenge e registrarsi per ricevere una notifica quando si apriranno le candidature sul sito developer.apple.com.

Apple premierà in totale 350 vincitori della Swift Student Challenge per l’eccellenza delle loro proposte in termini di innovazione, creatività, impatto sociale o inclusione. Di questo prestigioso gruppo, 50 “Distinguished Winner” riceveranno un ulteriore riconoscimento e l’invito a visitare la sede Apple a Cupertino l’estate prossima.

“In Apple, ci impegniamo a supportare e far crescere la prossima generazione di sviluppatori. […] Ogni anno rimaniamo incredibilmente colpiti dall’ingegnosità delle app create da studenti e studentesse, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima edizione della challenge” ha dichiarato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations della Casa di Cupertino.

Apple ha presentato anche nuove risorse dello Swift Coding Club per aiutare chi partecipa alla Swift Student Challenge a prepararsi, creando allo stesso tempo una community e acquisire competenze per la carriera futura. Lo starter kit dello Swift Coding Club include attività che permettono a studenti con una passione per lo sviluppo di app di esplorare più a fondo Swift e SwiftUI e far conoscere l’iniziativa a compagni e compagne.

Nuovi tutorial Sviluppare in Swift offrono infine a chi studia un ottimo punto di partenza per intraprendere una carriera nello sviluppo di app usando Swift, SwiftUI e Xcode, l’ambiente di sviluppo integrato di Apple, per creare app per tutte le piattaforme Apple.