Qualcomm AI Orchestrator, la potenza dell’IA sui dispositivi al servizio degli sviluppatori

Qualcomm AI Orchestrator è un framework software indicato come progettato per integrare senza soluzione di continuità le preferenze personali, le app e i modelli di IA generativa, migliorando le capacità di IA sui dispositivi “come mai prima d’ora”.

L’orchestrazione dell’AI aiuta a distribuire il lavoro ai diversi modelli in un sistema. Grazie all’accesso ai dati presenti sul dispositivo, l’Orchestrator di Qualcomm può alimentare i modelli con le preferenze e le abitudini dell’utente, personalizzando le app preferite in modo che agiscano in modo personalizzato.

Questi modelli non devono necessariamente provenire dallo stesso fornitore: l’Orchestrator è indicato come in grado di creare condizioni di parità per i diversi creatori di modelli di intelligenza artificiale.

A distinguerlo da altre soluzioni è il supporto di diverse modalità di interazione, tra cui testo, visione e voce. Una flessibilità che, secondo il produttore garantisce interazioni naturali e senza restrizioni, rendendo la tecnologia più intuitiva e facile da usare. “In qualità di intermediario tra le app e i framework AI, orchestra le funzionalità per creare un’esperienza utente efficiente e senza soluzione di continuità, mantenendo le informazioni sul dispositivo per migliorare la reattività e la privacy”.

L’elaborazione dei dati direttamente “on device (sul dispositivo) riduce la necessità di mandare informazioni personali a server esterni, minimizzando i rischi connessi. La tecnologia in questione è indicata come progettata per essere compatibile con vari dispositivi, ed potenzialmente disponibile su qualsiasi piattaforma che utilizzi i processori Snapdragon. L’obiettivo è rendere più autonome e integrate le AI, indicate come sempre più indispensabili nelle varie attività quotidiane.

