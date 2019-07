Apple Homekit e Airplay 2 sui TV LG in arrivo da fine Luglio

Potrebbe arrivare finalmente entro l’ultima settimana di Luglio o al massimo nella prima di Agosto il supporto dei TV LG alle varie piattaforme Apple per la smart Home.

Mentre sui TV Samsung l’aggiornamento recente ha portato l’applicazione Apple TV e il funzionamento come Airplay 2 (il sistema di sonorizzazione multi-stanza), in quelli LG, grazie anche alla presenza del potente webOS, si potranno gestire direttamente anche le periferiche Homekit e il TV stesso dovrebbe essere pienamente controllabile dall’app “Casa”.

La notizia arriva da un Tweet di LG Australia che, datato 23 Luglio, riporta letteralmente “Homekit is releasing in one Week” confermando, con un live ritardo la data approssimativa di “metà anno” con cui l’opzione era stata presentata allo scorso CES di Las Vegas con uscita ad Aprile e poi posticipata.

Nel tweet si accenna al recente rilascio di iOS 12.4 come condizione per il corretto funzionamento dei TV LG con Homekit e Airplay 2 in combinazione con i dispositivi iOS.

Grazie all’implementazione delle tecnologie di Apple, le Smart TV con AirPlay 2 e HomeKit permetteranno agli utenti di iPhone, iPad e Mac di inviare contenuti audio e video per la riproduzione sul proprio televisore.

La stessa TV grazie a HomeKit viene inserita nell’elenco dei dispositivi compatibili con la piattaforma smart home di Cupertino, in questo modo gli utenti possono gestire alcune funzioni tramite comandi vocali con Siri (probabilmente ancora in lingua inglese fino a che non sarà presentato il supporto italiano ad Homepod), inserire la TV negli scenari per coordinarne il funzionamento con luci, ricevitori, speaker e così via, tutto questo tramite l’app Casa sempre a partire da iPhone, iPad e Mac.

LG aveva già reso noto i modelli su cui l’aggiornamento sarà efficace e sicuramente questa opzione sarà presente su tutti i modelli OLED e Nanocell in uscita da Agosto in avanti con webOS 4.5 o superiore.

Per quanto riguarda i modelli già in commercio aggiornamenti in questione saranno rilasciati e disponibili esclusivamente per i televisori LG del 2019 per tutta la gamma Nanocell e quella OLED (che ha il numero 9 come ultima lettera: B9,C9,E9,W9)

Per quanto riguarda i modelli Nanocell si tratta di tutta la lineup con schermi non OLED che include: Nanocell SM82 (modelli da 49“,55“,65”), Nanocell SM86 (modelli da 49“,55“,65“), Nanocell Sm90 (modelli da 49″,55″,65″,75″), Nanocell SM98 (modelli da 55″,65″).

Il modello più accessibile è ovviamente il 49″ Nanocell serie SM82 che si trova a meno di 700 Euro online mentre il modello da 65″ costa meno di 1110 Euro online. (I prezzi sono indicativi e variabili).