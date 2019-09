A IFA 2019 Sonos presenta MOVE, il suo primo altoparlante portatile a 399 euro

Ad IFA 2019 Sonos ha presentato in evento speciale il suo primo altoparlante portatile, già avvistato in rete lo scorso agosto, che prende il nome di Sonos Move, e che si preordina già da oggi a 399 euro. Ecco come è fatto e quali sono le sue caratteristiche tecniche.

La particolarità è che si tratta del primo smart speaker alimentato a batteria, quindi facilmente trasportabile, per apprezzare la qualità del brand anche fuori casa o se volete, per trasferire dall’interno al giardino, patio, terrazzo la qualità di Sonoso. Gode del sistema di Sonos WiFi, con in più il Bluetooth, senza rinunciare al supporto di oltre cento servizi streaming, molteplici assistenti vocali, Airplay2 e altro ancora.

Grazie alla connettività Wi-Fi, Move può anche diventare parte integrante del sistema Sonos in casa, potendo trovare spazio anche negli angoli più remoti del giardino.

Move è, inoltre, il primo prodotto di Sonos con streaming audio Bluetooth che permette la riproduzione audio direttamente da uno smartphone o tablet, risultando così particolarmente versatile.

In una ambiente interno con Wi-Fi avremo a disposizione la tecnologia di equalizzione audio automatica Trueplay per bilanciare il suono a seconda dell’ambiente.

A livello di design propone una forma ellittica, nella colorazione nero opaco studiata per durare nel tempo anche all’esterno: è resistente agli spruzzi degli spazi aperti, a cadute, urti, pioggia e umidità, polvere e sporco, raggi UV e temperature estreme, con grado di protezione IP56.

A livello di autonomia la sua batteria integrata offre fino a dieci ore di riproduzione, mentre grazie alla funzionalità di pausa automatica, che spegne l’altoparlante quando Move non è in uso, è possibile conservare la batteria fino a cinque giorni.

La batteria è sostituibile e questo assicura una lunga vita allo speaker anche dopo qualche anno di ricariche.

Sonos è compatibile con i comandi vocali dell’Assistente Google e Amazon Alexa, mentre a livello di servizi l’altoparlante offre oltre possibilità di streaming, tra musica, audiolibri, podcast e altro ancora, da controllare tramite l’app Sonos, con AirPlay 2 o direttamente dalle app dei servizi musicali.

Move sarà disponibile a livello mondo su sonos.com e attraverso distributori partner dal 24 Settembre a 399 euro. Quasi certamente arriverà su Amazon, dove attualmente in listino non mancano altri prodotti della società.

