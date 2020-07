I migliori speaker AirPlay 2 e i trucchi per portare Airplay 2 su tutti gli altri

Sono tanti gli speaker che supportano AirPlay 2 di Apple. Questa tecnologia, annunciata per la prima volta durante la WWDC di giugno 2017 e resa disponibile esattamente un anno dopo con iOS 11.4, è stata messa inizialmente nelle mani del pubblico tramite HomePod di Apple ma da tempo, grazie alla certificazione di Apple, è possibile ritrovarla anche in altoparlanti di terze parti.

La tecnologia permette da una parte di ricevere l’audio da iPhone e iPad e pure Mac via Wi-Fi con il massimo della qualità possibile e dall’altra di gestire un sistema multistanza anche complesso in cui si possono inviare diverse tracce musicali a speaker separati da uno stesso dispositivo Apple (ad esempio Apple Music su Homepod e le tracce di iPhone su un TV) oppure la stessa traccia su più dispositivo controllandone il volume speaker per speaker e/o stanza per stanza.

A partire da Gennaio 2019 Apple ha annunciato anche che diversi costruttori di TV come Samsung, LG e Sony avrebbero costruito dei TV compatibili con Airplay 2 trasformandoli di fatto in terminali audio e video di iPhone, iPad e Mac per il mirroring e/o la diffusione di musica e filmati: l’elenco è ormai abbastanza lungo e trovate TV compatibili Samsung a partire dalla serie R in avanti e nei QLED dal 2019 in avanti, negli OLED 2019 e 2020 LG, nelle serie M di LG e in diversi TV Sony: per un elenco completo visitate la nostra sezione Airplay su Macitynet.

Infine le ultime incarnazioni di Homekit prevedono gli speaker come quelli di Sonos, i TV sovrammenzionati e, ovviamente Homepod come elementi dell’automazione casalinga con la possibilità di gestirli insieme a luci e altri attivatori per creare scene che comprendano anche la musica e gestire ovviamente accensione, spegnimento e volume degli speaker.

Insomma rispetto a tre anni fa, quando iniziammo la prima stesura di questo articolo le cose sono migliorate tantissimo e le opportunità di utilizzare Airplay 2 si sono espanse in maniera considerevole grazie sopratutto a marchi come Sonos e B&O che presentano modelli d’eccellenza e versatilissimi e grazie pure a Bose che offre Soundbar dal buon prezzo di ingresso.

I migliori speaker AirPlay 2

Sonos One e Sonos SL

E’ l’altoparlante Smart progettato in ogni dettaglio per riprodurre musica di alta qualità in una sola stanza così come in tutta la casa. Questo dispositivo a prova di futuro si collega alla rete senza fili per sincronizzare la riproduzione audio con altri speaker Sonos installati nella stessa stanza o in altri locali, in questo modo l’utente può scegliere di riprodurre un brano diverso in ogni stanza, oppure la stessa canzone in tutta la casa, perfetto per rilassarsi o anche per una festa.

Sonos One è dotato di due amplificatori di classe D ottimizzati per gestire i driver creati su misura: un tweeter per i suoni alti e un mid-woofer per riprodurre tonalità medie nitide e bassi profondi, oltre a 6 microfoni per l’acquisizione vocale e l’eliminazione dei rumori. È anche resistente all’umidità, così può essere installato senza preoccupazioni sia in bagno che in giardino.

Il controllo delle funzioni, del volume e dei brani di Sonos One è possibile con i comandi touch sul dispositivo, tramite app da smartphone e anche tramite voce sia con Amazon Alexa che con Assistente Google: l’utente può gestire con comandi vocali non solo la riproduzione musicale, ma anche chiedere notizie e risposte, gestire i dispositivi smart installati in casa e altro ancora.

La versatilità di Sonos One è dimostrata anche dal supporto per praticamente tutte le radio web e anche i servizi di musica in streaming più famosi e diffusi, inclusi Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio e anche Apple Music e anche alla Radio creata da Sonos con contenuti personalizzati. E’ disponibile in versione bianca o nera.

La versione ONE SL ha tutte le caratterische del modello ONE ma non le funzionalità Smart Speaker e quindi non ha microfoni e possibilità di attivare la musica. Vi permette di risparmiare un buona cifra se non siete interessati a Google o Alexa oppure potete acquistare un ONE SL insieme ad un ONE per formare una coppia stereo.

Potete utilizzare anche due ONE SL come coppia surround d’eccezione in abbinamento ad una SoundBar Sonos

Per la recensione di Sonos ONE (che di fatto include anche SL) partite da questa pagina di Macitynet.

Il prezzo al pubblico di Sonos ONE è di circa 229 Euro con periodici sconti su Amazon

Il prezzo al pubblico di Sonos ONE SL è di circa 199 Euro con periodici sconti su Amazon

Sonos Five

E’ l’ultima versione rivista e migliorata dell’apprezzato speaker wireless di Sonor dotata della tecnologia TruePlay, che sostanzialmente permette agli utenti di verificare le corrette impostazioni in base all’ambiente dove lo speaker viene collocato. In pratica questo sistema misura l’acustica nella stanza, analizzando parametri come le dimensioni, la disposizione, l’arredo regolando il dispositivo in modo da garantire la qualità ottimale della riproduzione musicale, indipendentemente dalla posizione del diffusore.

Dal punto di vista tecnico, Sonos Five vanta sei driver progettati su misura con amplificatori dedicati. È possibile sfruttare il Wi-Fi esistente, controllando la propria musica e servizi di streaming da un’unica app (su smartphone, tablet o computer). È possibile abbinare due Sonos Play:5 in due diffusori distinti, sinistro e destro, per creare un suono ancora più ampio, potente e profondo.

Tutte le impostazioni dei filtri, l’equalizzazione attiva e l’allineamento del tempo vengono regolati a livello digitale tramite un DSP che a detta del produttore previene perdite di qualità dell’audio o di energia. Sono presenti controlli per bassi, acuti, bilanciamento e volume ed è possibile regolare il volume per ogni stanza o per gruppi di stanze.

Inoltre quando Sonos Five è connesso in modalità wireless a un bridge, a un boost o a un altro lettore, si può utilizzare la porta Ethernet sul retro per dotare di connettività Internet decoder televisivi, videoregistratori, PC, console per videogiochi o dischi fissi di rete. L’interfaccia touch permette di controllare la musica direttamente dal diffusore: basta toccare per alzare o abbassare il volume e scorrere il dito per passare alla traccia precedente o successiva. Play:5 è progettato per resistere a elevati tassi di umidità (ad esempio, in un bagno con rubinetto della doccia aperto) ma non è ad ogni modo impermeabile o resistente all’acqua.

Viene proposto a circa 579 € su Amazon

Sonos Beam

E’ una soundbar pensata prima di tutto per la musica, con controlli spaziali per offrire una risposta tridimensionale anche grazie a TruePlay, la tecnologia di Sonos che ottimizza la risposta in base all’input del microfono. Sonos Beam è un diffusore per TV per stanze di piccole o medie dimensioni, disponibile nei colori bianco e nero, parte del Sonos Sound System, per cui facilmente integrabile con altri prodotti Sonos, con dimensioni di 68,5 x 651 x 100 mm.

Composto da quattro woofer, un tweeter e tre diffusori passivi per l’audio, include anche il connettore HDMI ARC per il controllo della TV tramite il telecomando, con un adattatore incluso per le TV più datate. La parte superiore comprende controlli touch capacitivi e un microfono per la parte Smart, che si può escludere manualmente in ogni momento (per la privacy). Offre controlli specifici per il parlato e la modalità notte – per equilibrare i suoni alti e bassi e non svegliare i bambini – mentre il collegamento alla rete via Ethernet o via Wi-Fi ne permettono l’uso Smart.

Compatibile con tutti i sistemi di musica in streaming come Amazon Music Unlimited, Apple Music, Spotify, Deezer e altri, Sonos Beam incorpora anche tecnologie evolute per i comandi Smart come la compatibilità con Alexa, Airplay 2 e Assistente Google. La soundbar Sonos Beam si può inoltre controllare con la voce, l’app Sonos, AirPlay o l’app del servizio musicale preferito.

Vi invitiamo a leggere la nostra recensione cliccando qui per saperne di più.

Viene proposta a circa 449 Euro su Amazon.

Sonos Arc

Per chi vuole un sistema Airplay 2 per gustarsi il meglio di TV, Film ma anche musica senza rinunciare al controllo smart con Alexa o Assistente Google c’è la nuova sound bar Sonos Arc con eARC e Dolby Atmos, una opzione “all in one” per un sistema audio dalla comodità eccezionale magari da abbinare anche in un secondo momento con gli speaker Sonos ONE SL.

Non stiamo a dilungarci sulle sue caratteristiche: abbiamo una recensione approfondita e recentissima su questa pagina di Macitynet che vi mostra anche l’evoluzione del software S2 di Sonos da utilizzare con tutti gli speaker dell’azienda citati sopra.

Viene proposta a circa 899 € su Amazon.

Libratone Zipp

Questo speaker, acquistabile anche su Amazon è dotato di tecnologia multi-room Soundspaces, che permette di collegare tra loro fino a sei speaker in WiFi per diffondere contemporaneamente e dinamicamente lo stesso flusso audio in più stanze sparse per la casa. Offre una diffusione audio a 360 gradi ed è in grado di offrire 8-10 ore di musica continuata con una singola carica della batteria.

Libratone, azienda danese fondata nel 2009, forte anche della lunga esperienza nella costruzione di speaker con Airplay (il primo modello fu presentato nel 2011) si giova anche della trasmissione con DLNA e diretta Bluetooth di alta qualità grazie ad aptX. A differenza di altri speaker per la casa che richiedono il collegamento alla presa elettrica, Libratone Zipp integra una batteria ricaricabile che permette di posizionarlo e spostarlo liberamente in diverse stanze e location e può anche ricaricare l’iPhone.

Una app specifica per iOS e Android permette di configurarlo in funzione della posizione di ascolto dell’utente e di gestire le preferenze in base alla stanza, pre-settando 5 stazioni web radio a piacere controllabili direttamente dallo speaker oltre che a gestire il collegamento con Spotify o inviare la musica da Apple Music.

Tra le specifiche tecniche segnaliamo: connessione Wi-Fi dual band (2.4GHz & 5GHz), funziona con AirPlay, DLNA (Android/Windows). Bluetooth 4.0 aptX, ingresso 3.5 mm mini-jack (analogico) USB play in, USB charge out per ricaricare iPhone, Spotify Connect, QPlay ed è ovviamente pronto per Apple Music. 100W di potenza, con a bordo 2 x 1” soft dome tweeter e 1 x 4” woofer.

Macitynet ha recensito qualche tempo fa la versione Mini

Qui la scheda del modello più grande e potente disponibile in diversi colori con prezzi che partono da 170 €

HomePod

Partiamo dal più ovvio: HomePod di Apple è certamente tra le migliori soluzioni per sfruttare al massimo la tecnologia AirPlay 2. Dall’aspetto minimale – quasi a richiamare un Mac Pro – è dotato di un processore A8 ed è alto poco più di 17 centimetri. Monta ben 7 tweeter, ciascuno con il suo driver, in modo da avere un controllo direzionale particolarmente efficiente mentre il woofer, rivolto verso l’alto, in combinazione con il chip A8 permette di gestire i bassi tramite il modelling software in tempo reale, che assicura i bassi più nitidi e profondi possibili con una distorsione minima.

L’insieme custom di sette tweeter beamforming, ciascuno dotato di amplificatore, assicura un timbro fluido e perfettamente bilanciato, oltre a un controllo direzionale preciso di una moltitudine di forme e dimensioni dei beam. HomePod offre una modellazione acustica in tempo reale, cioè modella le onde sonore in modo dinamico, avendo anche consapevolezza spaziale, ottimizzando il suono a seconda della forma della stanza e di dove si trovano le persone all’interno di questa.

Dispone di sei microfoni utili per farsi capire da Siri ogni qual volta gli si chiederà di riprodurre qualcosa di nuovo, di lanciare una monetina o di impostare un timer e naturalmente risponde al comando Hey Siri. Negli USA Costa 329 dollari ed AirPlay 2 è la sua caratteristica audio wireless ed oltre a questo funziona come “ripetitore” per un sistema Homekit all’interno della casa (come farebbe una Apple TV o un iPad recente), ma purtroppo in Italia non è mai stato direttamente in vendita vista la mancanza ad anni di distanza del supporto della nostra lingua: l’unico sistema per poter avere una versione “governabile” in inglese, francese e altre lingue è acquistarlo su eBay o su “d’importazione” da Germania o UK con prezzi che vanno dai 259 ai 310 Euro.

B & O Beoplay M5

Altro dispositivo multiroom (tramite app dedicata Beoplay, dalla quale è possibile impostare il posizionamento del diffusore per ottenere sempre le migliori prestazioni), è alimentato via cavo e presenta un rivestimento in tessuto di lana Kvadrat ed un pannello superiore in alluminio sul quale sono integrati i sensori per i comandi di controllo a sfioramento.

Di forma cilindrica – ha un diametro di 165 millimetri e un’altezza di 185 millimetri – B & O Beoplay M5 incorpora cinque altoparlanti per una diffusione del suono a trecentosessanta gradi. Al centro ospita un woofer da 13 centimetri pilotato da un amplificatore digitale da 40 W che diffonde il suono verso il basso. Il midrange frontale è da 4 centimetri con potenza 30 W mentre i tre tweeter da 2 centimetri sono posizionati davanti e dietro migliorando la diffusione sonora.

Dal punto di vista della connettività, oltre ad AirPlay offre Bluetooth, WiFi dual band e Google Cast, insieme ad una presa mini jack analogico/digitale per il collegamento cablato.

Si trova a circa 600 Euro su Amazon.

Naim Mu-So

Non è il diffusore AirPlay 2 più costoso in assoluto ma è il più caro di questa lista: quasi 1.200 euro per un concentrato assoluto di tecnologia, con bass reflex per bassi potenti e 6 speaker per un totale di 450 W. Naim Mu-So offre connessione AirPlay e UPnP, Bluetooth con AptX, USB, audio ottico e analogico via cavo jack da 3.5 millimetri e accesso diretto ai servizi di musica in streaming e internet radio integrata.

Si trova a circa 1200 euro su Amazon.

Il più versatile: Sonos Move

Se c’è uno speaker singolo che possiamo consigliarvi per flessibilità questo è sicuramente Sonos Move: utilizza lo stesso software dei sistemi Sonos che vi abbiamo presentato in precedenza ma ha dalla sua parte due grandi vantaggio: si alimenta a Batteria è adatto all’uso esterno in Giardino e bordo pisicina.

La modalità a batteria è sfruttabile sia in Wi-Fi per il collegamento multi speaker sia in Bluetooth quando il router di casa non è più raggiungibile.

Abbiamo online una approfondita recensione di Sonos Move che vi invitiamo a leggere su questa pagina.

Sonos Move si trova a circa 399 Euro su Amazon.

Altri Speaker e soluzioni

In questa rassegna mancano i dettagli di alcuni speaker e soluzioni Airplay 2 che sono diventate disponibili negli ultimi mesi come quelli di Bose e B&W. Ne parleremo con approfondimenti nei prossimi giorni.

Come trasformo un “vecchio” speaker o un sistema audio che ho già in uno speaker Airplay 2? Usi Apple TV o Airport Express!

Se avete già un sistema audio collegato alla vostra TV potete utilizzare le capacità di Apple TV di quarta generazione e Apple TV 4K per girare al sistema il segnale audio via Wi-Fi: in questo modo oltre ad avere un ottimo ripetitore per Homekit avrete anche un “distributore” audio per la stanza collegata con la possibilità di vedere sullo schermo pure la copertina del brano in esecuzione.

Apple TV è in vendita su Apple Store e nei negozi Apple e su Amazon. I prezzi: Apple TV quarta generazione 32 GB a 159 Euro, Apple TV 4K 32 GB a 199 Euro, Apple TV 4K 64 GB a 219 Euro.

Per chi è un fortunato possessore di Airport Express (ormai fuori produzione) c’e’ una opzione in più: se avete un modello di seconda generazione potete collegare il vostro speaker o impianto alla presa audio out e farlo funzionare a tutti gli effetti con Airplay 2: è sufficiente aggiornarla all’ultima versione disponibile del software Airport attraverso Mac o iOS.

Per chi vuole acquistarla su eBay usata si trova a partire circa 50 Euro spedita a casa. Potete partire da questa pagina e inserire Airport Express 1392 come termine di ricerca.

Per una lista completa di speaker e sistemi di amplificazione già compatibili o aggiornabili ad Airplay 2 vi rimandiamo a questa pagina.