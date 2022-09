A IFA 2022 arriva Honor 70, già disponibile all’acquisto

HONOR approfitta dell’IFA 2022 per lanciare il suo ultimo smartphone Android, Honor 70. Tra le particolarità di ovvio e diretto interesse per il pubblico segnaliamo la presenza bordo dei servizi Google.

Honor 70 strizza l’occhio, a livello estetico, al Huawei P50 Pro, soprattutto nella parte posteriore con il doppio anello delle fotocamere.

Inoltre l’azienda ha posto l’enfasi su come le proprie innovazioni a livello di telecamera miglioreranno il modo in cui gli utenti possono registrare video. Per la prima volta, infatti, il terminale propone una doppia funzione di streaming video.

Questo vuol dire che due video possono essere registrati contemporaneamente. Questo permetterà a coloro che sono impegnati nella creazione di contenuti sui social media di lavorare in un modo completamente nuovo. Inoltre, la qualità delle lenti è molto alta. La fotocamera principale ha due obiettivi, il primo con 54 MP e il secondo con 50 MP.

Al di là delle fotocamere, questo HONOR 70 propone al suo interno il processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G. E’ compatibile con la GPU Turbo X e con il sistema Turbo X. Questo significa che lo smartphone funzionerà senza lag anche per carichi di lavoro molto pesanti, incluso il video editing.

Vanta uno schermo da 6,67 pollici, con refresh rate da 120 e supporto HDR10+, in grado di coprire la gamma di colore DCI-P3. E’ sottile appena 9,91 mm e pesa 178 grammi. Non manca il supporto alla ricarica veloce da 66W, che consente di ricaricare completamente la batteria da 4800 mAh da 0 a 100 in appena 45 minuti.

E’ già disponibile da oggi, anche su Amazon al prezzo di 549 euro nella versione 8+128 GB di memoria, mentre occorreranno 599 euro per la variante 8+256 GB.

Per tutte le altre presentazioni che riguardano IFA 2022 il link da seguire è direttamente questo.