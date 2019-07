A Madrid il più grande negozio Huawei fuori della Cina

Huawei prova ad ingranare la marcia anche in Europa per quel che concerne l’apertura di nuovi negozi fisici. Apre a Madrid il più grande flagship store al di fuori del territorio cinese, città natale del produttore.

Lo store ha già aperto le porte a tutti i clienti europei, situato in una delle strade più trafficate d’Europa, la Gran Via di Madrid. Enorme, con i suoi 1.100 metri quadrati di superficie, è suddiviso su due piani e offre formazione gratuita sui prodotti, supporto tecnico e masterclass di esperti per aiutare i clienti a comprendere meglio i prodotti Huawei e migliorare le loro capacità fotografiche, di design, video e multimediali. Quest’ultima caratteristica avvicina lo store a quelli Apple, noti per le sue masterclass su hardware e software della Mela.

Secondo Walter Ji, Presidente Huawei Consumer Business Group, i clienti rappresentano la priorità per l’azienda, e il nuovo store è studiato per essere uno spazio unico mondo in uno dei luoghi più prestigiosi d’Europa, per dimostrare che per il business della società nulla è cambiato. Potrebbe essere una dichiarazione mirata in risposta alle recenti vicende del ban di Trump, che sembrano comunque in fase di risoluzione dopo il vertice del G20 scorso.

Lo store prende il nome di Huawei Space, ed è situato al n. 48 della Gran Via di Madrid, dove saranno esposti tutti i dispositivi rappresentanti l’intero ecosistema dei prodotti Huawei, dove i clienti avranno l’opportunità di sperimentare e immergersi nelle tecnologie offerte dalla società.

Lo spazio sarà utilizzato anche come punto d’incontro per i consumatori che vorranno ricevere una formazione sui prodotti e gli utenti potranno fare affidamento sulle informazioni rese dai consulenti in loco.

Huawei Space di Madrid è l’ultimo flagship inaugurato dall’azienda, a cui presto si aggiungerà uno spazio simile che aprirà nel centro storico di Barcellona verso la fine del 2019.