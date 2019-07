In arrivo Honor Mi Band 5, foto e caratteristiche

Dopo l’arrivo di Xiaomi Mi Band 4, che ha catalizzato l’attenzione per quel che concerne i braccialetti fitness economici, un altro esponente dello stesso genere si appresta a fare apparizione sul mercato: Honor Band 5. Ecco le prime immagini e le possibili caratteristiche di questa smartband economica, che farà certamente da concorrente alla band Xiaomi.

Honor Band 5 sarà, con tutta probabilità, la versa alternativa a Mi Band 4, sia per prezzo, che per caratteristiche tecniche. Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito, ma una prima immagini è stata diffusa attraverso il popolare network Weibo. Si tratta, comunque di una foto ufficiale, che ritrae la band in quasi tutto il suo splendore.

A giudicare dalla foto, Honor Band 5 proporrà un design un design molto simile rispetto al predecessore, con un’estetica che si cono in linea di continuità con la versione 4. Lo schermo sarà a colori, e proporrà l’ormai iconico pulsante rotondo sulla parte bassa del display, che naturalmente propone una forma allungata. Il CEO della società ha dichiarato che il braccialetto sarà in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue, rilevare la fatica, tracciare e rilevare un sonno di scarsa qualità, e persino avvertire di possibili capogiri ipossici. Naturalmente, continuerà a monitorare l’attività fisica, utilizzando anche un sensore di frequenza cardiaca per fornire informazioni sullo stato del cuore sia a riposo che sotto sforzo durante l’attività sportiva.

Per quanto riguarda la release non ci sono date precise, ma lo scorso anno, come ricorda anche la redazione di Gizmochina, Honor Band 4 venne lanciato al fianco di Honor 8X, quindi è altamente probabile che la nuova smartband arrivi sul mercato in contemporanea con Honor 9X, atteso di qui a breve e che, probabilmente, farà apparizione ad IFA di Berlino prossimo.

Per quanto concerne il costo, Honor Band 5 potrebbe avere un listino simile all’attuale modello, che viene venduta a circa 59 euro. Ovviamente, Mi Band 4 continuerà ad essere ancora il modello meno costoso, considerando che già si trova su Amazon a meno di 35 euro.