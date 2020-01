Abode Smart Security Kit vince il premio come miglior sistema di sicurezza fai-da-te 2020 in USA

Abode è stato selezionato dalla Tom’s Guide come miglior sistema di sicurezza “Do-It-Yourself” del 2020: di questo prodotto avevamo già parlato nelle scorse settimane in occasione della sua apparizione al CES 2020 sotto il cappello di NICE, l’azienda Italiana che ha acquisito Abode.

Disponibile negli Stati Uniti e prossimamente anche in altri paesi, delle soluzioni Abode presentare in fiera ha vinto il premio lo Smart Security Kit, tra i pacchetti di sicurezza per la casa e piccole imprese più efficienti in termini di costi e benefici.

E’ pensato per tutti coloro che vogliono installare in autonomia un sistema di sicurezza domestico e grazie al gateway è capace di integrarsi con dispositivi intelligenti della casa come lampadine, serrature, sfruttando i principali protocolli della Smart Home.

Questo sistema non è stato il solo di Abode a scalare la classifica di Tom’s Guide: al quinto posto si trova infatti iota, dispositivo di sicurezza domestica all-in-one ed il primo sistema di sicurezza fai-da-te ad ottenere la compatibilità con HomeKit.

iota è dotata di telecamera HD e sensore di movimento ed offre la possibilità di interagire vocalmente da remoto con le persone presenti in casa, mentre via app si visualizza in streaming dalla telecamera ciò che sta avvenendo in tempo reale. Tra le altre caratteristiche troviamo la possibilità di essere utilizzata come soluzione stand alone o integrata con i sistemi di sicurezza della casa esistenti in quanto è dotata dei più recenti protocolli Smart Home.

Ricordiamo che in occasione del CES 2020, Abode ha inoltre lanciato una telecamera intelligente per outdoor e indoor dal design modulare grazie al quale consente svariate opzioni di installazione flessibili e la capacità di visione computerizzata avanzata.

I prodotti Abode arriveranno anche nel nostro Paese in prossimo futuro grazie al progetto di consolidamento della gamma nel portafoglio di NICE. Per tutti gli articoli di macitynet della sezione CasaVerdeSmart si parte da qui.