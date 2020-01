Tutta la saga Half-Life gratis da giocare in attesa di Alyx

Non solo Valve rilascerà il nuovo capitolo Half-Life Alyx a marzo, dopo 12 anni di silenzio sull’argomento, ma nell’attesa fa un regalo inaspettato agli appassionati che ora possono giocare a tutti i titoli della storica saga Half-Life gratis. Non si tratta purtroppo dell’arrivo di Half-Life 3 atteso da molti anni, ma in ogni caso non ci si può lamentare.

La motivazione è semplice: il nuovo Half-Life Alyx che sarà disponibile esclusivamente come videogioco in realtà virtuale, è un prequel di Half-Life 2. Così storia, personaggi e anche i protagonisti richiamano direttamente vicende narrate nel titolo rilasciato oltre 12 anni fa. Per questa ragione il team che ha sviluppato Alyx è convinto che il modo migliore per gustare il nuovo capitolo sia dare una rinfrescata ai precedenti.

La possibilità di giocare a tutti i titoli di Half-Life gratis annunciata da Valve prevede delle limitazioni. Gli utenti possono iniziare subito a divertirsi con il primo leggendario Half-Life, con il rivoluzionario Half-Life 2, oltre a Half-Life 2 Episode One ed Episode Two. La spesa è ridotta a zero ma solamente fino al mese di marzo: si gioca gratis ma non si diventa proprietari di una copia digitale del gioco, infatti tutti i titoli inclusi nella promozione rimangono in vendita, anche se con un forte sconto sulle raccolte.

Trattandosi di titoli rilasciati diversi anni fa i requisiti minimi hardware non sono un problema per la maggior parte degli utenti. Anche Half-Life 2 Episode Two, l’ultimo in ordine di tempo, richiede Leopard, 1 GB di memoria RAM, scheda video Nvidia GeForce 8, ATI X1600, Intel HD 3000 o superiori, in pratica requisiti ormai abbondantemente superati dall’hardware dei Mac di diversi anni fa.

Purtroppo però l’età dei titoli Half-Life gratis da giocare da qui a marzo costituisce un limite per chi ha installato macOS Catalina, infatti l’ultimo sistema operativo di Apple supporta solo l’esecuzione di app a 64bit, escludendo tutti i software a 32bit, inclusi gli storci titoli di Valve. Chi usa Catalina può aggirare il problema creando una seconda partizione con Mojave, oppure usare Boot Camp per creare una partizione con Windows. I titoli Valve in questione sono infatti disponibili nel negozio digitale Steam per Mac, Windows e Linux.

