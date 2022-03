L’update a macOS Monterey 12.3 blocca alcuni MacBook Pro con scheda logica sostituita

L’ultimo aggiornamento a macOS Monterey 12.3 sta causando problemi ad alcuni utenti di Mac sui quali è stata sostituita la scheda logica, impedendo di avviare normalmente il computer.

Lo riferisce il sito Macrumors citando diversi utenti che hanno segnalato il problema sui social e sul forum di supporto di Apple.

Uno degli utenti che segnala il problema riferisce che, dopo l’aggiornamento, il Mac si riavvia all’infinito impedendo di portare a termine il boot. Il problema sembra riguardare gli utenti che hanno effettuato degli interventi nei centri di assistenza, sostituendo la scheda logica, in particolare i MacBook Pro 14″ e 16″.

“C’è un bug nel firmware di Mac OS 12.3 che rende l’aggiornamento impossibile da installare su qualsiasi MacBook Pro 14″ o 16″ 2021 con la scheda logica sostituita”, riferisce un utente sul forum di supporto Apple.

Alcuni utenti riferiscono che appare prima un errore, una finestra di dialogo che segnala un “iBoot Panic”; tentando di effettuare nuovamente l’update, il firmware che permette di portare a termine l’avvio, si corrompe, appare il logo Apple lampeggiante e alla fine un punto esclamativo he informerà della necessità di ripristinare la macchina.

È possibile tentare il ripristino del Mac usando un secondo Mac con l’utility Apple Configurator 2 mettendo in DFU il Mac non funzionant (qui le istruzioni er il ripristino di un Mac con chip Apple Silicon con Apple Configurator 2.) ma affinché questa procedura funzioni effettivamente è necessario scaricare manualmente il file IPSW 12.2.1 (e non l’IPSW 12.3 che per impostazione predefinita prova a riprisitnare Apple Configurator).

In attesa che Apple risolva il problema e rilasci una versione aggiornata di macOS 12.3, il consiglio è evitare per il momento di scaricare l’aggiornamento.