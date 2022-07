Netflix, accordo con Microsoft per gli abbonamenti con pubblicità

Netflix ha annunciato che intende collaborare con Microsoft per gli anticipati abbonamenti a costi inferiori ma che prevedono pubblicità, riferendo che la Casa di Redmond si occuperà della vendita degli annunci.

Netflix – lo ricordiamo – ad aprile di quest’anno ha confermato l’arrivo di un nuovo piano tariffario che prevede l’inserimento di pubblicità all’interno dell’offerta di streaming in modo da riuscire a trovare sostentamento non più esclusivamente dagli utenti ma anche dagli spot.

“Microsoft ha la comprovata capacità di poter supportare tutte le nostre esigenze di advertising lavorando insieme per creare una nuova offerta supportata dagli annunci”, scrive in un comunicato Netflix. “Cosa ancora più importante, Microsoft offre la flessibilità di innovare nel tempo sia sul versante tecnologico, sia sul versante vendite, così come di offrire solidi sistemi di protezione della privacy per i nostri abbonati”.

E ancora: “Siamo all’inizio e abbiamo molto sul quale lavorare, ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro: maggiore scelta per i consumatori e una più lineare brand experience televisiva per gli inserzionisti. Siamo entusiasti di collaborare con Microsoft dando vita a questo nuovo servizio”.

Tutti gli annunci pubblicitari di Netflix saranno gestiti esclusivamente dalla piattaforma di Microsoft. Mikhail Parakhin, Presidente Web Experiences della Casa di Redmond ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere stati nominati partner tecnologico e commerciale di Netflix contribuendo alla loro prima offerta in abbonamento supportata da annunci”, evidenziando che i professionisti del marketing avranno la possibilità di rivolgersi al pubblico di Netflix che guard contenuti premium e che l’accordo con la piattaforma di streaming è la prova del valido approccio alla privacy di Microsoft che prevede meccanismi a tutela delle informazioni dei clienti.

Non è ancora chiaro in che modo gli annunci pubblicitari verranno mostrati. Sono circolate voci che riferiscono di slot di spot che potrebbero durare tra i 15 e i 30 secondi ogni 60 minuti di contenuti visualizzati. Al momento sono ancora tre le classiche tipologie di abbonamento disponibili (si parte da 7,99 € al mese) tutte senza meccanismi pubblicitari.