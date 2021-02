I migliori libri sul SEO, l’ottimizzazione dei contenuti web per il motori di ricerca

Dopo aver visto nella prima delle nostre puntate la selezione dei migliori libri sul marketing per prodotti e servizi nel’era digitale, questa volta l’argomento toccato è diverso e più complesso tecnicamente, ma non per questo meno affrontabile: basta avere gli strumenti giusti.

Molti ritengono che sia arte o addirittura negromanzia, ma il SEO, acronimo che sta per Search Engine Optimization, è in realtà una tecnica ben definita, nel senso che esistono oramai anni di ricerca, sviluppo e sperimentazione con tecniche differenti. L’ottimizzazione per i motori di ricerca è infatti il processo di miglioramento della qualità e della quantità del traffico verso un sito web o una singola pagina web da parte dei motori di ricerca.

La SEO si occupa di traffico non pagato (noto come risultati “naturali” o “organici”) anziché il traffico diretto o il traffico a pagamento. Il traffico non pagato può provenire da diversi tipi di ricerche, tra cui ricerca di immagini, ricerca di video, ricerca accademica, ricerca di notizie e motori di ricerca verticali specifici del settore.

di Daniele Solinas è un libro particolare perché l’attività di ottimizzazione dei siti web e delle pagine per i motori di ricerca spesso viene vista soprattutto come una attività per le grandi imprese ma in realtà ha una valenza determinante anche sul territorio. Una buona strategia di marketing per un piccolo marchio presente in un determinato settore oppure per le imprese, i ristoratori, i liberi professionisti, i prestatori di servizio è fondamentale, e non deve necessariamente passare da Facebook e dagli altri social media. Infatti, anche l’ottimizzazione per i motori di ricerca ha un ruolo molto importante e, secondo l’autore, la creazione di una scheda Google My Business e l’ottimizzazione della pagina per la SEO, assieme ad altre semplici operazioni che possono essere realizzate, permette di migliorare la visibilità di una microimpresa e farle raggiungere la posizione di leader della sua nicchia di mercato.

di Valerio Fioretti è un libro che ha molti pregi tra i quali l’originalità. L’autore, che ha una lunga esperienza nel settore e ha già scritto libri di successo sul marketing e la vendita online, tocca qui tutti gli elementi fondamentali per la Search Engine Optionization e soprattutto la ricerca di sorgenti di traffico alternative al SEO di Google. Perché esistono anche altre strade oltre Google. L’autore ha raccolto trenta strategie per spiegare la sua particolare visione del mercato: il SEO come lo conosciamo è morto e, mentre è sempre necessario ottimizzare il proprio sito o pagina web, in realtà sono altre le strategie che portano al traffico e ai clienti sulle proprie pagine. Dai social media al retargeting fino alla profilazione dei clienti, si possono adattare molte strategie diverse che permettono di avere successo. L’autore ha uno stile informale che salta a pie’ pari tutte le spiegazioni accademiche e punta al risultato concreto, spiegando come si fa a raggiungerlo con termini comprensibili e non ambigui. Gli esempi aiutano ulteriormente.

di Francesco Antonacci è uno dei libri più interessanti di questo gruppo perché segue un approccio ben consolidato e di successo, che cioè è stato provato più volte funzionare molto bene: la serie “for dummies”. Pubblicato dal prestigioso editore di tecnica e tecnologia milanese Hoepli, SEO for dummies fornisce gli strumenti più aggiornati innanzitutto per capire cosa sia l’ottimizzazione delle pagine web e dei siti per i motori di ricerca, e poi per cominciare a lavorarci sino ad arrivare a un livello decisamente sofisticato. È un libro di fondamentali, aggiornato al 2020, e permette di acquisire gli strumenti culturali e professionali necessari ad andare avanti nonostante le tecniche del settore cambino in continuazione per adattarsi all’evoluzione della tecnologia. Il libro spiega anche come impostare un ciclo di attività, monitorarne i risultati e cambiare strategia e direzione in corso d’opera.

di Nereo Sciutto a cura di Luca Conti è uno dei manuali più importanti del settore. Pubblicato dall’editore Hoepli di Milano nella collana diretta da Luca Conti, che è uno dei principali esperti del settore, questo libro è in particolare centrato su un aspetto, l’approccio User Fist – l’utente per primo – che è considerato sia rivoluzionario che ingiustamente trascurato. A partire dall’ovvia considerazione ceh la stessa Google segue da anni un mantra basato sull’idea di “user-centrico”, che tutto deve ruotare attorno all’utente. Il libro ha un aspetto manualistico, è composto da un dream team di alcuni dei migliori esperti del settore con una impostazione interdisciplinare e e permette di inquadrare il fenomeno dell’ottimizzazione per i motori di ricerca a partire da più di venti anni fa, quando la disciplina è nata.

di Alvise Canal è un libro che approfondisce un aspetto centrale nella realizzazione delle attività di SEO, cioè la scelta delle parole chiave. Si tratta del singolo elemento più importante che può portare al raggiungimento degli obiettivi di business e che, in un certo senso, racchiude tutta l’esperienza legata all’ottimizzazione delle pagine per i motori di ricerca. Il libro, adatto a un pubblico che ha già un po’ di esperienza di SEO, permette di avere una visione dall’alto delle strategie e delle architetture più performanti. A partire dal corretto studio delle query e delle parole chiave migliori.

di Marco Maltraversi e Valentina Turchetti è frutto di un lavoro molto complesso di studio delle tecniche di SEO per trovare quelle più efficienti alla massimizzazione della visibilità di un sito. Il libro si avvale della collaborazione di esperti e specialisti italiani e internazionali, per indicare quali sono le tecniche più avanzate di SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) e SMO (Social Medio Optimization. Il libro è del 2016 ma la sua struttura e le informazioni costituiscono a tutt’oggi le fondamenta del settore.

L’appuntamento con la prossima selezione di libri è per Domenica 7 Marzo.

