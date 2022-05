Netflix, un piano con pubblicità e stop alla condivisione delle password

Le voci circolano da tempo e nuove conferme arrivano dal New York Times secondo il quale Netflix ha in programma l’arrivo di un piano di abbonamento più economico ma con pubblicità.

A riferirlo sarebbe stato un dirigente ai dipendenti in un memo spiegando che il piano più economico (pensato per attirare più abbonati) dovrebbe arrivare prima di fine anno. Questa indiscrezione circola da tempo ed era stata indicata come una possibile soluzione alla luce della presentazione degli ultimi risultati fiscali dalla quale era emersa la prima contrazione di abbonati nella storia del servizio in streaming.

Da quanto pare di capire, ci saranno sempre i tradizionali abbonamenti mensili (base, standard e premium) senza pubblicità ma oltre a questi verrà proposto un abbonamento mensile che permetterà la visione di contenuti con annunci pubblicitari (quanto lunghi e con quale frequenza non è al momento dato sapere).

In Italia i piani sono al momento da 7,99€, 12,99€ e 17,99 € al mese per i piani “Basic”, “Standard” e “Premium”. la versione “Standard” offre l’HD e la visione contemporanea (e il download) su due schermi, quella “Premium” offre l’Ultra HD, la visione (e il download) su quattro schermi. L’azienda ha da tempo aumentato i prezzi degli abbonamenti; l’ha fatto negli Stati Uniti e in Canada, e recentemente anche in altri Paesi

Netflix avrebbe intenzione, tra le altre cose, di limitare la funzionalità di condivisione delle password. In effetti questa è una funzione già ora tollerata (pensata per le persone residenti nella stessa abitazione); attualmente è possibile condividere una password con un massimo di due persone residenti con un sovrapprezzo, ma in futuro questa possibilità potrebbe essere del tutto eliminata.

