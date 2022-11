In Toscana l’energia rinnovabile si accumula nelle rocce

Il Gruppo Enel e Brenmiller Energy hanno inaugurato un sistema innovativo di stoccaggio sostenibile dell’energia a Santa Barbara, in Toscana, nel comune di Cavriglia in provincia di Arezzo.

L’obiettivo di questo progetto Thermal Energy Storage (“TES”) è realizzare un sistema innovativo di stoccaggio termico a Santa Barbara, totalmente sostenibile e in grado di accelerare la transizione energetica. L’integrazione del sistema TES con la centrale elettrica esistente consente a Enel e Brenmiller di testare la tecnologia sul campo, in condizioni operative difficili e su grande scala.

Il sistema promette tempi di avviamento della centrale elettrica ridotti e maggiore rapidità nelle varianti di carico, che sono requisiti di prestazione necessari per consentire l’utilizzo efficiente di energia rinnovabile. Il sistema può essere utilizzato per stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili sotto forma di calore per offrire servizi di decarbonizzazione ai clienti industriali e integrare soluzioni di stoccaggio a lungo termine con centrali rinnovabili.

Brenmiller Energy ha sviluppato la tecnologia in Israele e ha fornito il sistema di stoccaggio; Enel ha integrato il sistema con la sua centrale energetica di Santa Barbara, aiutando a convalidare le sue prestazioni in un ambiente reale.

La tecnologia TES utilizza un processo bifase di carico e scarico per fornire energia termica. Durante la fase di carico, il vapore prodotto dalla struttura di Santa Barbara passa attraverso le tubazioni per riscaldare le rocce frantumate adiacenti; durante la fase di scarico, il calore accumulato viene rilasciato per riscaldare l’acqua pressurizzata e produrre vapore per l’elettricità. Questo sistema TES primo nel suo genere è in grado di stoccare fino a 24MWh di calore pulito a una temperatura di circa 550 °C per cinque ore, fornendo resilienza critica alla centrale elettrica.

“Questa soluzione rende le rinnovabili più affidabili, flessibili e resilienti e può essere utilizzata per decarbonizzare settori che necessitano di calore ad alte temperature”, ha spiegato Ernesto Ciorra, Direttore di Innovability® di Enel. “Inoltre, non comporta alcun uso di materiali rari e può essere realizzato con pietre disponibili in qualsiasi parte del pianeta, quindi è scalabile in maniera sostenibile ovunque.

“Il nostro sistema TES presso la centrale elettrica Enel di Santa Barbara, in Toscana, è il primo sistema di questo tipo a fornire stoccaggio di energia termica su scala utility e offre agli utenti commerciali e industriali un possibile percorso verso la decarbonizzazione”, è stato il commento di Avi Brenmiller, Presidente e CEO di Brenmiller Energy. “Il TES inoltre rende possibile l’aggiunta di ulteriori rinnovabili alla rete con maggiore affidabilità. Crediamo che il successo di questo momento rifletta i tipi di collaborazioni innovative necessarie per la transizione dell’economia globale da un contesto di forte, sebbene in diminuzione, dipendenza dai combustibili fossili, e verso una rete energetica pulita al 100%, flessibile ed economica.

La sinergia tra Enel e Brenmiller si è concretizzata nell’ambito di un accordo tra i due paesi mirato ad accelerare la collaborazione tra aziende israeliane e grandi industrie italiane. Il progetto è stato in parte finanziato dall’Autorità israeliana per l’innovazione, che ha supportato Brenmiller con finanziamenti pari a 1 milione di euro.