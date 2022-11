Ecco i primi Amazon Echo che saranno aggiornati per Matter a Dicembre

La dichiarazione ufficiale è arrivata il 3 Novembre con il lancio ufficiale di Matter a cui abbiamo assistito ad Amsterdam ma i dettagli sono arrivati qualche ora dopo. La transizione verso Matter di Amazon sarà graduale e la trovate rappresentata negli scatti che abbiamo realizzato all’evento.

Il primo passo sarà quello di aggiornare diverse generazioni dei suoi altoparlanti e schermi smart prima della del 2022.

Mentre altri 30 tra prodotti Echo ed Eero saranno aggiornati all’inizio del prossimo anno. Qui se avete un Echo in casa non disperate… probabilmente se non è nel primo degli elenchi che vi forniamo qui sotto potrete trovarlo nel secondo.

Vi ricordiamo che tutti gli Echo aggiornati diventeranno di fatto dei border routers e potranno essere inclusi in un sistema compatibile con Matter e lavorare insieme a HomePod, Apple TV, Hub Smartthings, TV e monitor smart Samsung e pure Schermi e speaker Nest per controllare direttamente. le periferiche Nest.

La prima fase della vita di Matter riguarderà la gestione delle luci, prese controllate e interruttori con i diversi sistemi domotici concorrenti (un tempo) ma ovviamente tutto il vostro parco domotico resterà agganciato agli Echo e con le nuove versioni di Matter potrete aggiungere nuove periferiche compatibili. Per inserire nuovi prodotti Matter sarà necessario uno smartphone e la versione di Alexa rilasciata a dicembre sarà pienamente funzionale a Dicembre con quella iOS che arriverà nel 2023.

Ecco quindi l’elenco dei border router che saranno aggiornati entro dicembre 2022.

Echo (terza e quarta generazione)

Echo Dot (terza, quarta e quinta generazione con o senza orologio)

Echo Plus (seconda generazione)

Echo Studio

Echo Show 5 (prima e seconda generazione)

Echo Show 8 (prima e seconda generazione)

Echo Show 10 (terza generazione)

Echo Flex

Echo Input

Tra i dispositivi ancora in vendita troviamo