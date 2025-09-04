Facebook Twitter Youtube

Acer Veriton GN100, la workstation AI con NVIDIA GB10, 1 PFLOPS sulla scrivania

Di Settimio Perlini
L’idea che l’intelligenza artificiale “seria” debba vivere forzatamente nel cloud ha i giorni contati. Con Acer Veriton GN100, un parallelepipede da 150 × 150 × 50,5 mm sotto il chilo e mezzo di peso, la potenza che finora associavamo ai rack dei data center scende di scala e si appoggia sul piano della scrivania. La chiave è tutta in quel nome: NVIDIA GB10 Grace Blackwell, il superchip che unisce CPU e GPU in un’unica architettura con memoria unificata e un traguardo simbolico (e pratico): fino a 1 PFLOPS di prestazioni AI in FP4.

Perché il superchip GB10 è importante (e cosa cambia davvero)

Nella sigla GB10 convivono due mondi: Grace, la parte CPU Arm a 20 core ottimizzata per alimentare i flussi dati, e Blackwell, la GPU con CUDA di nuova generazione e Tensor Core di quinta generazione progettati proprio per i carichi AI. Il dettaglio che fa la differenza nel quotidiano è la memoria LPDDR5x unificata e coerente da 128 GB: niente più copie ridondanti tra RAM di sistema e VRAM, meno colli di bottiglia e, soprattutto, la possibilità di tenere contesti e modelli più grandi direttamente in memoria.

Acer Veriton GN100 – Photo Settimio Perlini

La precisione FP4 indica che il chip lavora con formati numerici a 4 bit studiati per l’inferenza: è il compromesso per velocità e consumo, mantenendo la qualità sui modelli moderni grazie a tecniche di quantizzazione mirate. Il risultato pratico? Modelli linguistici di grandi dimensioni che rispondono con più token al secondo, pipeline multimodali (testo‑immagine‑audio) che non soffocano, agenti che dialogano con i database aziendali senza far girare il contatore del cloud.

Acer Veriton GN100 motherboard – Photo Settimio Perlini

Cosa ci si può aspettare nell’AI

Veriton GN100 nasce come workstation AI personale: sviluppatori, data scientist, ricercatori e—perché no—piccoli team creativi possono prototipare, fare ottimizzazioni LoRA, testare RAG su basi documentali interne e distribuire micro‑servizi di inferenza on‑prem. Acer dichiara che collegando due unità via NVIDIA ConnectX‑7 SmartNIC si può scalare fino a lavorare con modelli da 405 miliardi di parametri. Non è solo una cifra da cartellone: significa poter orchestrare pipeline distribuite e sharding della memoria per applicazioni che ieri richiedevano cluster ingombranti.

Acer Veriton GN100 Nvidia – Photo Settimio Perlini

Sul fronte software non si parte da zero: a bordo c’è il sistema operativo di base DGX con NVIDIA AI Stack preinstallato, compatibile con gli strumenti che usiamo ogni giorno: PyTorch, Jupyter e Ollama. In pratica, si collega l’alimentatore, si apre un notebook, si attiva un modello locale (anche in più istanze) e il laboratorio è già operativo.

Design, porte, connettività: piccolo fuori, “server” dentro

La scheda tecnica racconta un equilibrio riuscito: 4 porte USB 3.2 Type‑C, HDMI 2.1b per i monitor 4K/120, RJ‑45per la rete cablata, Wi‑Fi 7 per chi lavora in mobilità d’ufficio, Bluetooth 5.1+ per periferiche e—non trascurabile—Kensington lock per l’ancoraggio fisico. Lo storage NVMe M.2 fino a 4 TB con crittografia automatica tiene al sicuro dataset e pesi dei modelli; l’uscita audio multicanale via HDMI torna utile per demo e applicazioni creative. E il tutto in un form factor che si infila ovunque.

Acer Veriton GN100 – Le porte – Photo Settimio Perlini
Dati Acer

Scalabilità orizzontale

La presenza della NVIDIA ConnectX‑7 apre scenari che vanno oltre il “PC potente”: due GN100 possono comportarsi come un micro‑cluster a bassa latenza, così da sperimentare modelli più grandi, gestire context window estese o separare servizi di embedding, reranker e inference server in modo pulito. Per molti team questo è il ponte tra il prototipo da scrivania e il deploy in data center.

Acer Veriton GN100 – la presentazione – Photo Settimio Perlini

Prezzi e disponibilità

Acer indica un prezzo a partire da 3.999 dollari per il Nord America e 3.999 euro per l’area EMEA. Prezzi, specifiche e disponibilità possono variare a seconda del mercato.
Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Acer.

