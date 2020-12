Ad Apple il 65% della spesa mondiale in App

La pandemia da COVID-19 ha portato ad una impennata nei download delle app digitali: in questo 2020 sono stati spese ben 112 miliardi per le app: l’App Store ha continuato a dominare le entrate, stabilendo un nuovo record annuale e incamerando il 65% di tutto quanto speso.

Secondo un rapporto della società di analisi App Annie, la quantità totale di denaro speso per le app su App Store e Google Play Store ha raggiunto circa 112 miliardi nel 2020, rappresentando una crescita su base annua del 25%. La pandemia di coronavirus in corso ha accelerato l’adozione globale di dispositivi mobili poiché gli utenti di tutto il mondo si sono affidati ai propri smartphone per connettersi, lavorare, imparare, e giocare.

Se si guarda a ogni dollaro speso per l’acquisto di app, circa 65 centesimi sono andati ad App Store, anche se il rapporto osserva che la spesa su Google Play è destinata a crescere del 30%. Entrambi gli app store, comunque, hanno stabilito nuovi record annuali nel 2020.

I principali mercati in crescita per l’iPhone e l’iPad App Store includono Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. Si tratta di un dato diverso dagli anni passati, in cui i mercati principali erano Stati Uniti, Cina e Giappone. Per l’app store di Google, i mercati principali includono invece Stati Uniti, Corea del Sud e Germania.

Per quanto riguarda la ripartizione delle entrate per categoria di app, circa 71 centesimi su ogni dollaro sono da attribuirsi alla categoria giochi. Tra le categorie non di gioco, gli abbonamenti in-app hanno comportato la crescita maggiore.

Su iOS, le principali categorie sono quelle dei giochi, foto e video e social network. Sul versante Android, invece, le prime tre categorie sono risultate quelle relative a Giochi, Intrattenimento e Social network.

Apple non fornisce le stime precise delle entrate derivanti da App Store, ma la più ampia categoria dei servizi ha portato nelle casse della società 14,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020. Questo segna un nuovo record per il segmento e ha rappresentato una crescita del 16,3% su base annua.

