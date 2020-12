L’Europa vuole il 30% di contenuti locali: rischio messa al bando per Apple TV+

Apple TV + dovrà investire molto seriamente sui contenuti europei per rispettare quanto stabilito due anni addietro da specifiche direttive europee concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi e che stabiliscono che i cataloghi delle piattaforme online che diffondono contenuti audiovisivi debbano offrire almeno il 30% dei programmi prodotti dal vecchio continente.

Apple TV+, NetFlix, Amazon Prime video e altri servizi di streaming dovranno rispettare le quote votate due anni fa, direttive che stabiliscono che i cataloghi delle piattaforme debbano offrire almeno il 30% dei programmi prodotti dal vecchio continente.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), in fase di recepimento nelle legislazioni nazionali (i Paesi membri hanno 20 mesi per applicare la norma) prevede – tra le altre cose la promozione delle opere europee nei cataloghi a richiesta, garantendo almeno il 30 % di contenuti europei.

Al momento, l’offerta su Apple TV+ vede opere preponderanti di aziende statunitensi (e su temi statunitensi, tra l’altro). Solo la serie Trying è di origine britannica. Curiosamente, anche se il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea, il disegno di legge irlandese ha un’interpretazione liberale della direttiva e include prevede quote europee per le produzioni dall’altra parte della Manica.

Netflix sembra già messe bene su questo versante. Apple TV+ non lo è affatto. A complicare la faccenda la legge che concede margini di movimento ai singoli Stati che possono aumentare la soglia minima dal 30 al 40% e scegliere se applicare una “sotto-quota” al proprio Paese. Altra opzione (applicata ad esempio in Germania), prevede per gli Stati la possibilità di imporre ritocchi agli abbonamenti destinando la piccola maggiorazione a fondi pubblici per il sostegno del cinema locale.

