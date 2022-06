Adattatore internazionale con prese USB-A e USB-C, scontatissimo a 20,99€

Siete pronti per tornare a viaggiare dopo la pandemia? Avete il panico da adattatori e caricabatterie perchè non sapete bene come gestirvi all’estero? Ecco qui la soluzione: una presa internazionale SKROSS che integra tutte le spine più importanti e anche due porte USB, di cui una porta USB-C a solo 20,99 euro.

Questo accessorio è un vero, interessamte all-in-one, ovvero racchiude la spina italiana, USA, australiana, cinese, Regno Unito ed Europea (Schucko): grazie a degli appositi slider infatti si può tirare fuori la spina da collegare alla relativa presa di corrente del paese in cui ci si trova in quel momento. Non sarà più necessario acquistare svariati adattatori e portarsi dietro tutti gli alimentatori dei vari dispositivi: ne basta solo uno, questo, per ricaricarne fino a due contemporaneamente.

Altro aspetto interessante è la presenza di due porte USB di cui una porta USB-C, ques’ultima da 5V e 3A, sufficienti per ricaricare velocemente un iPhone. A disposizione c’è anche un adattatore in ingresso utile per rendere una compatibilità anche in ingresso.

Eccellente le specifiche. Al contrario di altri accessori simili l’adattatore SKROSS supporta fino a 1750 W di potenza, in modo da poter persino collegare potenti dispositivi come laptop o asciugacapelli da viaggio. Offre supporto alla tensione di ingresso: 100 V – 250 V, 50/60 Hz con carico massimo da 7A. La sicurezza è garantita da un fusibile sostituibile.

L’adattatore SKROSS è davvero molto economico. Lo pagate solo 20,99 euro con spedizione Amazon. Unico neo i tempi di consegna, non immediati. Ma ordinando oggi ce l’avrete per le vacanze di agosto.

In alternativa se volete un prodotto molto simile per specifiche e funzioni vi consigliamo una presa internazionale di un marchio italiano come Vimar. Fa praticamente tutte le stesse cose che fa l’adattatore SKROSS con l’unica differenza che non ha la porta USB-C ma tre porte USB-A di cui una sull’adattatore supplementare. Costa 24,90 euro ed è spedito subito.