Canon PowerShot Zoom somiglia a un cannocchiale

I monumenti più famosi sono spesso presi d’assalto dai turisti che sgomitano per conquistare la vista migliore anche solo per uno sguardo veloce e quindi senza avere la possibilità di realizzare delle belle immagini, ma con Canon PowerShot ZOOM tutto questo è un ricordo del passato. Il suo zoom ottico a 3 intervalli consente infatti un’escursione focale di 100 mm, 400 mm e arrivando fino a 800 permette di immortalare tutti i dettagli architettonici in un lampo.

Può sia scattare immagini che registrare video (in Full HD a 30 fps), e grazie al suo design leggero e particolarmente ridotto è ottima specie per coloro che amano esplorare le città e desiderano la praticità di una fotocamera dotata di zoom che sia anche altamente tascabile.

Monta un sensore da 12 MP ed è dotata di stabilizzatore ottico dell’immagine a 4 assi, sicché permette di scattare con una mano con facilità. C’è la possibilità di scattare raffiche a 10 fps per inseguire anche i soggetti più veloci, e poi ci sono Wi-Fi e Bluetooth per visualizzare e condividere gli scatti sullo smartphone.

Il maggiore punto di forza di questa fotocamera è la sua forma, simile a quella di un cannocchiale, che offre una agevole impugnatura e un uso particolarmente intuitivo. Oltre che per le foto si può usare anche soltanto per guardare più da vicino i dettagli del paesaggio circostante attraverso il mirino da 2.36 MP e l’assenza di un ampio monitor fa sì che le distrazioni siano ridotte all’osso: l’utente la userà soltanto per guardare e scattare, senza distrarsi nel rivedere le foto e godendosi a pieno la giornata.

La batteria si ricarica tramite USB-C e promette fino a un’ora di autonomia o 150 scatti. Sarebbe stata perfetta se avesse offerto anche una visione grandangolare a 35 mm o simili, in modo da poter scattare tutto con un’unica fotocamera, ma datosi che per rivedere le foto serve comunque uno smartphone, le foto paesaggistiche possono essere scattate direttamente da lì.

Chi intende acquistarla trova la Canon PowerShot ZOOM presso i rivenditori autorizzati o su Canon Store al prezzo 369,99 euro. E’ in vendita anche su Amazon.