iPhone 14, Samsung produce 80 milioni di schermi OLED

LG e forse BOE forniranno schermi ad Apple per gli iPhone, ma anche per la prossima gamma iPhone 14 in arrivo a settembre il principale fornitore di display OLED rimane Samsung con 80 milioni di unità commissionate dalla multinazionale di Cupertino.

In particolare il colosso sudcoreano, insieme ad altre società che collaborano per assicurare materiali, produzione e volumi richiesti da Apple, sembra impiegherà una nuova combinazione di materiali di Apple siglata M12 per realizzare pannelli OLED con qualità e luminosità superiori. Purtroppo ETNews non fornisce ulteriori dettagli sulla composizione e sui materiali impiegati.

Stando alle informazioni che trapelano dalla catena di approvvigionamento di Cupertino, Samsung produrrà due tipi di schermi OLED per Apple destinati a tutti i modelli della serie iPhone 14. I pannelli OLED Samsung con la rodata tecnologia LTPS – TFT da 6,1” e 6,7” saranno impiegati rispettivamente nei modelli iPhone 14 e iPhone 14 Max.

Invece i display OLED più evoluti e costosi con tecnologia LTPO – TFT, anche questi da 6,1” e 6,7”, con consumi di energia ridottissimi e frequenza di aggiornamento variabile, sono destinati a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Proprio grazie a questa componente è previsto l’arrivo per la prima volta su iPhone dello schermo sempre acceso per notifiche, widget e altre informazioni.

Il possibile blocco di Apple per le forniture OLED di BOE potrebbe avvantaggiare Samsung e LG: si prevede che entrambe, ma soprattutto Samsung, beneficeranno di ordinativi superiori nel caso BOE venisse escluso. Notiamo che la testata asiatica non usa il nome iPhone 14 Max ma iPhone 14 Plus, anche se ormai da mesi il nome più gettonato è il primo. Anche secondo queste fonti la produzione industriale di serie e le consegne di iPhone 14 Pro sono previsti per il terzo trimestre dell’anno.

Tutto quello che sappiamo sulla prossima gamma di iPhone 14 in arrivo a settembre la trovate direttamente in questo articolo di macitynet.