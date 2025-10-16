Facebook Twitter Youtube

Adattatore CarPlay wireless, costa solo 18,99 euro

Adattatore CarPlay wireless, costa solo 18,99 euro - macitynet.it
Su Amazon si compra a bassassimo prezzo un Adattatore Wireless per CarPlay, compatibile con porte USB-A e USB-C per attivare CarPlay senza cavi su veicoli già predisposti. Il prezzo scende a 18,99€ invece di 20,99€ su Amazon.

Compatibilità estesa con sistemi CarPlay cablati

Questo adattatore wireless permette di rendere senza fili qualsiasi sistema CarPlay cablato, evitando l’uso del cavo ogni volta che si entra in auto. È sufficiente collegarlo alla porta USB del veicolo e abbinarlo via Bluetooth o Wi-Fi all’iPhone. Funziona con la maggior parte dei veicoli dotati di CarPlay da fabbrica o installato aftermarket (dal 2016 in poi).

Porta USB-C e adattatore USB-A incluso

La confezione include un cavo USB-C integrato e un adattatore USB-A, rendendo l’accessorio compatibile sia con sistemi recenti che con modelli più vecchi. L’alimentazione avviene direttamente dalla porta della vettura, senza bisogno di batteria. Una volta configurato, l’iPhone si collega automaticamente a ogni avvio del motore.

Adattatore Wireless per CarPlay è compatibile con le nuove versioni 2025, Include adattatore USB/Type-C . Connessione Veloce e Stabile senza Ritardi

Avvio rapido e ridotta latenza

L’upgrade 2025 introduce un chip più veloce che riduce i tempi di avvio (circa 10–15 secondi) e migliora la stabilità della connessione. Supporta aggiornamenti firmware OTA tramite app e include una modalità “autoriconnessione” per riattivare CarPlay anche dopo disconnessioni temporanee. La latenza in navigazione, musica e chiamate è ridotta rispetto ai modelli precedenti.

Design compatto e discreto

Il corpo dell’adattatore è ultracompatto e leggero, progettato per non ingombrare la zona della console centrale. La finitura opaca lo rende poco visibile e adatto anche a interni minimalisti. I LED di stato segnalano la connessione e il corretto funzionamento, mentre la superficie antiscivolo evita spostamenti accidentali.

A 18,99€ in sconto rispetto al prezzo regolare, l’Adattatore Wireless CarPlay Upgrade 2025 rappresenta una offerta davvero molto interessante per prezzo e funzioni.

