Addio allo storico operatore, questi smartphone smetteranno di funzionare subito: cambia gestore ora

Tutti questi smartphone smetteranno di funzionare subito: addio allo storico operatore, meglio cambiare gestore.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: uno dei principali operatori mobili si prepara a dire addio al 3G.

O2, oggi parte del gruppo Virgin Media O2, ha annunciato che entro poche settimane la sua rete di terza generazione verrà completamente disattivata. Una decisione che segna la fine di un’epoca e che avrà conseguenze soprattutto per chi utilizza ancora telefoni datati.

Quali smartphone smetteranno di funzionare subito

Il passaggio, al momento solo nel Regno Unito, non riguarda i servizi 4G e 5G, che continueranno a funzionare normalmente. A essere coinvolti saranno esclusivamente gli utenti che possiedono dispositivi compatibili solo con il 3G. Questi clienti hanno già ricevuto comunicazioni dirette con le opzioni di aggiornamento disponibili, ma chi non si muoverà in tempo rischia di ritrovarsi improvvisamente senza accesso alla rete mobile.

La scelta di spegnere il 3G non arriva a sorpresa. Oggi questa tecnologia rappresenta appena una minima parte del traffico dati dell’operatore, ormai incapace di sostenere le esigenze delle applicazioni moderne. Eliminare il servizio permette a O2 di recuperare prezioso spettro radio e di destinarlo al potenziamento delle reti più recenti, migliorando velocità, stabilità e copertura.

Il Regno Unito non è nuovo a questo tipo di transizione. Negli ultimi anni anche altri colossi come Vodafone, EE e Three hanno progressivamente abbandonato il 3G, lasciando spazio a infrastrutture più performanti. Prima di procedere allo spegnimento definitivo, O2 ha condotto una serie di test nel corso del 2025 per garantire che il passaggio avvenga senza interruzioni significative.

Secondo l’azienda, la diffusione capillare del 4G e l’espansione del 5G hanno reso il 3G un servizio ormai superato. La rete è già stata ritirata in molte aree del Paese e le ultime zone ancora attive verranno dismesse a breve. È possibile che in alcune località il segnale 3G compaia ancora per un periodo limitato all’inizio del 2026, ma si tratterà solo di una fase transitoria.

Per gli utenti, il messaggio è chiaro: chi utilizza un telefono esclusivamente 3G deve passare a un modello più recente. Non farlo significa rinunciare alla possibilità di navigare, utilizzare app, ricevere aggiornamenti e accedere ai servizi digitali di base. Anche un semplice smartphone economico con supporto al 4G è sufficiente per continuare a utilizzare la rete senza problemi.

Il tramonto del 3G rappresenta un passaggio simbolico ma inevitabile. Introdotta nei primi anni Duemila, questa tecnologia ha segnato l’inizio della navigazione mobile come la conosciamo oggi. Ma il mondo digitale corre veloce, e ciò che un tempo era rivoluzionario ora non riesce più a sostenere la mole di dati generata da streaming, social network e servizi cloud.

Con lo spegnimento definitivo, O2 punta a consolidare un’infrastruttura più moderna e a preparare il terreno per le evoluzioni future. Per gli utenti, invece, è il momento di verificare il proprio dispositivo e assicurarsi di essere pronti al cambiamento.