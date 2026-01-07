Facebook Twitter Youtube

BLUETTI Elite 300: power station da 3 kWh che punta su compattezza, UPS e ricarica rapida

Di Settimio Perlini
3.014 Wh, 2.400 W continui e 10 ms di commutazione: cosa cambia (davvero) per backup domestico leggero, camper e lavoro in mobilità.

Se vi siete avvicinati alle power station negli ultimi anni, sapete già che la “taglia” da 3 kWh è spesso il punto di equilibrio tra autonomia reale e ingombri ancora gestibili. Con Elite 300, BLUETTI prova a spingere proprio su questo confine: portare una capacità da circa 3 kWh in un corpo che promette di restare più vicino, per peso e volumi, a modelli da 2 kWh. Il risultato, sulla carta, è una power station pensata per due scenari tipicamente italiani: il backup domestico essenziale (router, PC, frigorifero, luci) e l’uso in viaggio (camper, van, barca, service, lavoro itinerante).

Cos’è e a chi serve

Elite 300 è una power station con batteria LiFePO₄ da 3.014 Wh e inverter da 2.400 W continui. Il dato che fa notizia è il peso dichiarato: 26,3 kg. Non è “leggera” in senso assoluto, ma per questa capacità entra in quella zona in cui potete ancora spostarla tra casa e auto senza trasformare ogni trasloco in un’operazione a due persone.

BLUETTI Elite 300: power station da 3 kWh che punta su compattezza, UPS e ricarica rapida - macitynet.it

In pratica, vi serve se volete un paracadute durante micro-interruzioni o blackout più lunghi, oppure se cercate autonomia “seria” per attrezzatura da lavoro, frigo portatile, luci e piccoli elettrodomestici quando siete fuori rete.

Potenza e porte: cosa potete collegare

Con 2.400 W continui e picco fino a 4.800 W, l’Elite 300 punta a gestire anche carichi energivori a tempo limitato (tipicamente elettrodomestici con spunto elevato). Il set di connessioni è pensato per coprire sia l’uso domestico sia quello “da viaggio”, con 8 porte totali:

  • 2 prese AC
  • 2 USB-A
  • 2 USB-C (fino a 100 W e 140 W)
  • presa accendisigari
  • uscita 12V/30A dedicata (interessante per camper/nautica)

Il punto chiave non è solo quante porte avete, ma come potete distribuire i carichi: se lavorate in mobilità, una USB-C ad alta potenza può alimentare notebook “seri” senza cercare adattatori, mentre le uscite DC restano utili per accessori automotive e per setup tipici da campeggio.

BLUETTI Elite 300: power station da 3 kWh che punta su compattezza, UPS e ricarica rapida - macitynet.it

UPS e app: il lato “smart”

Per un uso domestico, la funzione più concreta è la modalità UPS con commutazione in 10 ms. Tradotto: se la rete salta, la power station può subentrare abbastanza in fretta da mantenere in vita dispositivi sensibili come modem/router e PC, riducendo il rischio di interruzioni durante una call o di blocchi improvvisi.

BLUETTI abbina anche il controllo via app con Wi-Fi e Bluetooth, includendo funzioni di monitoraggio e gestione remota. La parte davvero utile, se la userete come “mini backup”, è la possibilità di impostare timer e automazioni su alcuni carichi, così da dare priorità ai consumi essenziali.

BLUETTI Elite 300: power station da 3 kWh che punta su compattezza, UPS e ricarica rapida - macitynet.it

Ricarica: AC, solare e auto

L’Elite 300 lavora su un’idea semplice: ridurre i tempi di ritorno al 100%, perché una power station è davvero comoda solo se la ricaricate rapidamente tra un utilizzo e l’altro. Nei dati comunicati, la macchina supporta fino a 2.800 W combinati (AC + solare) con promessa di ricarica completa in circa un’ora, e fino a 1.200 W da fotovoltaico.

Se invece la userete su strada, entra in gioco la ricarica da veicolo tramite accessori dedicati (la logica è quella dell’alternatore) già annunciati al CES 2026 come Bluetti Charger 2 pensata per accorciare i tempi rispetto alle classiche prese 12V. Per voi, in concreto, significa poter ragionare su autonomia “continua” anche in viaggi lunghi, se avete modo di reintegrare energia durante gli spostamenti.

BLUETTI Elite 300: power station da 3 kWh che punta su compattezza, UPS e ricarica rapida - macitynet.it
BLUETTI Elite 300- le porte AC nella versione per l’Australia – macitynet.it

Italia: disponibilità e prezzo

Al momento, la disponibilità e il prezzo “italiani” non risultano ufficializzati. Per il mercato europeo, sarà importante verificare versione, prese e dotazione, come già accade per altri modelli venduti in area UE.

Se siete interessati, il consiglio è pratico: guardate la scheda europea quando arriverà (specifiche a 230V, connettività, potenza di ricarica e garanzia), perché sono i dettagli che fanno la differenza per “power station da campeggio o lavoro” e “backup domestico credibile”.

Conclusioni

BLUETTI Elite 300 prova a rendere più accessibile la fascia dei 3 kWh, puntando su tre caratteristiche: ingombri/peso contenuti rispetto alla concorrenza e pure ad Elite 200, UPS veloce per l’uso in casa e ricarica spinta per chi la sposta spesso. Se il modello arriverà in Italia a condizioni competitive, potrebbe diventare una scelta interessante per chi vuole un backup essenziale senza passare ai sistemi fissi o modulari di fascia più alta.

Per vedere i prodotti del marchio su Amazon (store ufficiale):
BLUETTI Store su Amazon.

