Addio libri costosi, ecco le 5 App per leggere gratis: scaricale subito e crea la tua biblioteca

Di Francesca Testa
Dire addio ai libri costosi oggi è possibile grazie a cinque app che trasformano lo smartphone in una biblioteca gratuita.

Fino a qualche anno fa leggere tanto significava spendere tanto, infatti tra romanzi, saggi e manuali il budget poteva diventare davvero impegnativo. Però il mondo digitale ha cambiato le regole del gioco e, senza ombra di dubbio, oggi esistono soluzioni concrete per leggere gratis o quasi, senza rinunciare alla qualità.

Basta uno smartphone, un tablet o un eReader e il gioco è fatto. Le app dedicate alla lettura sono diventate sempre più complete e permettono di avere una vera biblioteca sempre in tasca.

Le migliori App per leggere gratuitamente qualsiasi cosa tu voglia

La prima grande premessa da fare è semplice. Leggere in digitale non significa accontentarsi di contenuti scadenti o limitati. Anzi, molte piattaforme offrono cataloghi vastissimi, aggiornati e adatti a ogni tipo di lettore. Romanzi, classici, thriller, fantasy, libri di crescita personale e perfino fumetti. Il tutto senza dover ogni volta mettere mano al portafoglio. È proprio qui che entra in gioco il vero vantaggio.

Amazon Prime Reading, per esempio, è una soluzione spesso sottovalutata. Chi è già abbonato ad Amazon Prime ha infatti accesso a una selezione di libri, riviste e fumetti senza costi aggiuntivi. Il catalogo cambia nel tempo, però offre sempre titoli interessanti e permette di leggere liberamente da app Kindle o da dispositivi compatibili. Senza ombra di dubbio è un ottimo punto di partenza per chi vuole leggere senza spendere nulla in più.

Kindle Unlimited, invece, è pensato per i lettori più voraci. Con un abbonamento mensile si accede a un catalogo enorme, con migliaia di titoli disponibili in qualsiasi momento. È vero, non tutto è gratuito in senso stretto, però il rapporto tra costo e quantità di libri letti è decisamente vantaggioso. Infatti basta leggere due o tre libri al mese per rientrare ampiamente della spesa.

Chi utilizza dispositivi Apple può contare su Apple Libri, una piattaforma elegante e ben organizzata. All’interno dell’app è presente una sezione dedicata ai libri gratuiti, che include classici della letteratura e opere di pubblico dominio. Senza ombra di dubbio è la scelta ideale per chi ama i grandi autori del passato e vuole leggere legalmente senza spendere un euro.

Kobo Books rappresenta un’alternativa molto valida, soprattutto per chi possiede un eReader Kobo. Anche qui esistono numerosi titoli gratuiti, oltre a promozioni frequenti e a un servizio in abbonamento simile a Kindle Unlimited. L’esperienza di lettura è fluida e personalizzabile, cosa che rende l’app adatta anche a chi legge per molte ore di fila.

Infine c’è ReadEra, un’app diversa dalle altre ma estremamente potente. Non è uno store, però consente di leggere gratuitamente tutti i libri in formato digitale già presenti sul proprio dispositivo. Supporta PDF, EPUB e molti altri formati, organizzando automaticamente la libreria. È perfetta per chi scarica ebook legali da archivi online o siti di pubblico dominio e vuole un’unica app per gestire tutto.

Insomma, oggi non ci sono più scuse. Grazie a queste app è possibile dire addio ai libri costosi e leggere quanto si vuole, quando si vuole. La tecnologia, infatti, ha reso la cultura più accessibile che mai. E questa, senza ombra di dubbio, è una delle migliori rivoluzioni digitali degli ultimi anni.

