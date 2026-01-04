CES 2026, LG CLOiD è un robot domestico che piega il bucato e prepara la colazione

Tra i tanti prodotti mostrati al CES di Las Vegas, decisamemnte curioso è il nuovo robot domestico LG CLOiD, indicato come progettato per svolgere “un’ampia gamma di lavori domestici” e contribuire a rendere più semplice ed efficiente la gestione quotidiana della casa.

L’azienda sudcoreana riferisce che LG CLOiD incarna la vision “Zero Labor Home, Makes Quality Time” vale a dire una visione in cui la tecnologia è in grado di ridurre significativamente il carico delle faccende domestiche quotidiane, consentendo alle persone di dedicarsi alle attività che amano di più.

LG CLOiD è indicato come “un passo importante verso l’obiettivo di lungo termine di LG di liberare le persone dalle attività domestiche più lunghe e complesse”.

Secondo il produtttore, LG CLOiD è in grado di svolgere vari compiti all’interno della casa. I suoi due bracci articolati motorizzati possono eseguire una vasta gamma di movimenti simili a quelli naturali anche grazie alle cinque dita che consentono a CLOiD di eseguire compiti che richiedono un controllo motorio preciso.

Il “cervello” di LG CLOiD è un processore per AI denominato “Affectionate” che, sfruttando anche schermo, altoparlante, videocamera e una serie di sensori, lo rende in grado di comunicare in maniera naturale ed espressiva e di navigare in modo intelligente.

LG CLOiD può percepire l’ambiente circostante, interagire in modo intuitivo e perfezionare le proprie risposte nel tempo attraverso interazioni ripetute in modo da offrire un supporto personalizzato in base alle proprie esigenze.

LG riferisce che il robot è stato addestrato con decine di migliaia di ore di dati relativi a lavori domestici, che consentono all’AI di riconoscere elettrodomestici, interpretare le intenzioni dell’utente ed eseguire azioni appropriate al contesto, come ad esempio aprire le porte o trasferire oggetti.

LG amplia gli investimenti nella robotica domestica

L’azienda sudcoreana considera la robotica un motore chiave per la crescita futura e ha fatto sapere che sta intensificando gli investimenti in questo settore. In quest’ottica, ha istituito l’HS Robotics Lab all’interno della divisione Home Appliance Solution così da rafforzare le proprie competenze in quest’ambito e la competitività dei prodotti. Parallelamente, sta portando avanti iniziative congiunte di partnership strategiche e ricerca con aziende leader nel settore della robotica in Corea e in tutto il mondo.