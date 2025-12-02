Addio weekend liberi: Prime Video ti travolge con nuove uscite bomba questo mese

Prime Video annuncia nuove uscite bomba per il mese di Dicembre: la nuova programmazione sorprende. Addio weekend liberi!

La programmazione del mese di Dicembre di Prime Video è ricca di sorprese: film, nuove serie, sequel, ma anche programmi di musica e intrattenimento appassioneranno il pubblico che non mancherà di concedersi qualche ora di relax, soprattutto nel weekend. Viste le basse temperature la scelta di rimanere a casa sembra obbligata, e grazie all’offerta delle piattaforme streaming è anche piacevole. Certo Dicembre è il mese delle feste, e diversi sono i programmi dedicati al Natale.

Tra le prime offerte di Prime Video c’è il film Natale senza Babbo, con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri. Una commedia divertente, per le famiglie che racconta un Babbo Natale diverso, ma più contemporaneo. Prevista anche la messa in onda del concerto Marco Mengoni da Parigi: una delle tappe più belle del tour europeo dell’iconico cantante di Ronciglione, che negli ultimi anni ha più volte conquistato i primi posti delle classifiche.

Disponibile dal 3 Dicembre 2025 la commedia americana Oh. What. Fun con Michelle Pfeiffer che interpreta Claire: una mamma multitasking che si impegna in modo quotidiano per tenere unita la sua famiglia. Non mancano colpi di scena, ironia, e divertimento. Una trama divertente, che metterà in evidenza l’esigenza di riscoprire un Natale fuori dagli schemi.

Merv e Dimmelo sotto voce, le nuove uscite Prime Video

Tra le nuove uscite di Prime Video di Dicembre anche Merv e Dimmelo sotto voce. Il primo esce il 10 del mese ed è una commedia romantica. Due ex decidono di dividersi la custodia del loro cane, che a causa della rottura appare triste. Per guarire il suo cuore spezzato il protagonista lo porta in Florida, dove viene raggiunto dall’ex compagna. I due riscopriranno sentimenti che credevano sopiti.

Dimmelo sotto voce sarà disponibile in streaming dal 12 dicembre: è un film Original Spagna, genere commedia, e secondo alcuni rumors si annuncia interessante. In arrivo anche la seconda stagione di Fallout, che è basata su uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni. Saranno disponibili 8 episodi, uno disponibile ogni settimana fino al finale di stagione il 4 febbraio 2026. La fine del mese è prevista l’uscita di Trap House, film statunitense, original Usa, e di azione.

Sono inoltre in programma molte altre uscite interessanti: dai titoli più vecchi alle prime visioni come 28 anni dopo. Ma anche nei serie tra cui The Blacklist stagione 4 e Outlander stagione 7 – data di uscita 18 dicembre.