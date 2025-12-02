PowerBank Iniu che ricarica Apple Watch e smartphone, solo 15,67 €

Su Amazon è in sconto la INIU Power Bank una piccola stazione di ricarica integrata per Apple Watch, pensata per chi ha dispositivi Apple e cerca un’unica soluzione compatta per ricaricarli in mobilità. Ora costa solo 15,67€ invece di 29,99€, grazie a uno sconto automatico del 45% applicato nel carrello.

Design tascabile e ricarica wireless integrata

La INIU Power Bank ha una capacità da 5.000 mAh, sufficiente per ricaricare uno smartphone o uno smartwatch almeno una volta ma il vero punto di forza è la base magnetica compatibile con Apple Watch, integrata direttamente nella struttura.

Questo elimina la necessità di cavi aggiuntivi per l’orologio. Il corpo è compatto e leggero, facile da portare in tasca o in borsa, con un piccolo display LED che mostra il livello di carica residua.

Funziona con tutti gli Apple Watch dalla Serie 1 agli ultimi, oltre che con le versioni Ultra e SE. La base magnetica assicura l’aggancio stabile dell’orologio, utile in viaggio o mentre si lavora alla scrivania. Il sistema di protezione integrato evita surriscaldamenti e cortocircuiti. Il supporto per Apple Watch è certificato, quindi non richiede cavi ufficiali separati.

È dotato di un cavo integrato che serve a ricaricare qualunque dispositivo USB-C a 20W. Ma ha anche una porta USB-C da 3A per una ricarica rapida e sicura, sia in uscita che in ingresso. L’interfaccia è semplice, con un unico tasto di accensione e indicatori LED per monitorare l’autonomia residua.

Perfetta per spostamenti, viaggi e uso quotidiano

Chi porta con sé dispositivi Apple durante la giornata trova nella INIU Power Bank un accessorio utile per non restare mai senza batteria. È indicata per chi si sposta spesso o lavora fuori casa, grazie alla combinazione di portabilità e doppia ricarica simultanea.

Amazon propone oggi questa INIU Power Bank a 15,67€, invece dei 29,99€ di listino, con sconto del 45% che si attiva direttamente nel carrello.

