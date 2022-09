Adidas RPT-02 SOL, cuffie a energia solare con 80 ore di autonomia

Pioggia o sole, le nuove cuffie wireless a energia solare di Adidas si ricaricheranno comunque: l’azienda ha infatti collaborato con Zound Industries per realizzare le Adidas RPT-02 SOL, che possono essere ricaricate sia con la luce naturale che con quella artificiale.

Il modello che va a sostituire, le RPT-01, era già in grado di offrire un’autonomia piuttosto importante (40 ore), ma questa nuova versione riesce perfino a raddoppiarne la durata, senza dimenticare che si possono ricaricare “da sole” in qualsiasi momento della giornata.

Sono costruite in nylon e plastica riciclata, mentre l’archetto è stato realizzato con un materiale a celle luminose altamente flessibile che l’azienda produttrice, la svedese Exeger, chiama Powerfoyle. La particolarità di questo materiale sta nel fatto che può essere serigrafato su plastica: ciò apre le porte ad un’ampia varietà di applicazioni, permettendo cioè di installare questa tecnologia sulle pareti oppure sulle automobili, senza dimenticare tutti quei prodotti relativi all’elettronica di consumo.

Il punto forte è che a differenza dei vecchi tipi di celle solari, che hanno bisogno di una fonte di luce naturale, forte e costante, il sistema Powerfoyle può invece caricarsi in varie condizioni di luce. E poi il sistema si mimetizza benissimo con il design delle cuffie e non sembrerà affatto di indossare un set di pannelli solari.

Per quanto riguarda il resto, c’è da dire che le nuove RPT-02 non sono impermeabili: sono classificate IPX4, quindi resistono soltanto a sudore e schizzi d’acqua, mentre bisogna evitare temporali e immersioni in acqua (difficilmente si indossano per nuotare o sotto la doccia, ma se dovessero cadere in una pozzanghera…)

Sono inoltre dotate di controlli sul padiglione che permettono di gestire la riproduzione musicale, e c’è anche un indicatore che aiuta a trovare la luce migliore per la ricarica. Ad ogni modo c’è sempre la presa USB-C per ripristinare l’energia alla vecchia maniera.

Chi intende comprarle, le trova in vendita (anche su Amazon) per 229 euro.