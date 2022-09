NIU UQi, lo scooter elettrico basic per tutti

NIU è tra i brand più noti quando si parla di mobilità elettrica e, probabilmente, uno dei successi dell’azienda risiede nell’accessibilità alla sua gamma. L’esempio concreto è NIU UQi, lo scooter entry lever per tutti.

La gamma presenta varie sfaccettature. NIU UQi GT è il modello top di gamma della serie e si contraddistingue per il design minimalista, con faro circolare LED Halo, disponibili in 5 colorazioni: Gloss Blue, Gloss Red, Gloss White, Matte Black e Matte Gray.

Propone una nuova batteria che consente di coprire distanze comprese tra i 45 km e i 55 km (a seconda della versione di cui è dotato lo scooter: Standard Range o Extended Range) fino a una velocità massima di 45 km/h. La batteria è inoltre estraibile e facilmente trasportabile se si desidera ricaricarla a casa o in ufficio, anziché lasciarla alloggiata nel veicolo. I tempi di ricarica oscillano dalle 7 ore (Standard Range) alle 9 ore (Extended Range).

UQi GT propone anche un sistema di frenatura CBS che divide la forza frenante tra i dischi anteriore e posteriore, riducendo la distanza d’arresto; il sistema di frenata è anche in grado di recuperare parte dell’energia grazie all’EBS. Lo scooter, sebbene minimalista, propone comunque delle ruote da 14’’, così da garantire agilità e stabilità.

Naturalmente, anche gli scooter della gamma UQi sono connessi, e grazie all’app NIU disponibile per iOS e Android e possibile controllarlo ed effettuare una diagnostica senza difficoltà anche da remoto. Venti differenti sensori posizionati sullo scooter inviano aggiornamenti 300 volte al minuto, per oltre 600 aree del veicolo analizzate. L’app è dunque in grado di fornire un rapporto completo sullo “stato di salute” del veicolo.

Il modello UQi GT vanta infatti un’illuminazione a 360° “intelligente”, con i fanali posteriori semi-chiusi a 270° che in frenata aumentano d’intensità.

Prezzo

Il modello UQi GT costa 2.399 € nella Standard Range, 2.799 € nell’Extended Range e 2.099 € per il modello UQi nell’Extended Range. Maggiori informazioni sul sito Niu.