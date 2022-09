Tutto su iPhone 14 in cinque pillole

La settimana che si apre è quella della presentazione di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Intorno a questi nuovi telefoni ci sono state talmente tante indiscrezioni da far girare la testa. Ne parliamo in due articoli specificità, uno su iPhone 14 e iPhone 14 Pro che affrontano questo argomento in maniera analitica; alcune indiscrezioni sono confermate altre sono ancora al limite delle fantasie. Ma ci sono alcune cose che sono certe e che vanno tenute a mente se si vuole avere una idea precisa di cosa attendersi dagli annunci di mercoledì. Ne elenchiamo cinque.

1- Il design di Phone 14 non cambia

iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Max e iPhone 13 Pro Max a prima vista non si distingueranno. Il design e i materiali saranno gli stessi, le dimensioni saranno le stesse. Le uniche differenze potrebbero essere nel blocco delle fotocamere, più grandi nei nuovi modelli, e nei colori. Non ci saranno né componenti in titanio né differenze nello stile. Per quanto riguarda iPhone 14 addirittura le custodie dovrebbero essere le stesse, quindi qui non direbbe proprio esserci alcuna novità.

2- Arriva iPhone 14 Plus

Il lancio di iPhone 14 cambierà l’offerta Apple. iPhone 14 mini, dopo l’insuccesso di iPhone 12 mini e iPhone 13 mini, non ci sarà. Al suo posto Apple introdurrà iPhone 14 Plus. Secondo quanto sappiamo questo modello sarà un iPhone 14 con l’unica differenza dello schermo da 6,7 pollici, in pratica la stessa dimensione di iPhone 14 Pro Max. Apple ha avuto un grande successo in passato con gli iPhone 6 Plus, gli iPhone 7 Plus e gli iPhone 8 Plus e probabilmente iPhone 14 Plus sarà anche questo molto venduto.

3- iPhone 14 e iPhone 14 Pro saranno molto diversi

Se c’è una cosa che sappiamo e che va premessa ad ogni considerazione è iPhone 14 e iPhone 14 Pro saranno molto diversi. Tutte le novità più importanti in fatto di componenti saranno riservate ad iPhone 14 Pro. Fotocamera, schermo sempre acceso, connettività satellitare, ricarica a 30W, persino il processore A16 saranno riservati ad iPhone 14 Pro. Il risultato sarà un incremento della distanza funzionale tra i due modelli e probabilmente un aumento dell’appetibilità del modello Pro rispetto al modello base.

4 – iPhone 14 Pro cambierà le carte in tavola

iPhone 14 Pro sarà il più importante aggiornamento funzionale degli ultimi anni. Se infatti è vero che iPhone 12 aveva cambiato il design storico, che perdurava da iPhone 6, dei telefoni Apple, tecnicamente sarà il modello di quest’anno ad introdurre novità che gli faranno fare un salto funzionale mai visto da iPhone X in avanti. Come detto ci saranno un nuovo sensore della fotocamera posteriore, display sempre acceso e un nuovo notch. Probabilmente ci sarà anche la possibilità di comunicazioni di emergenza in connessione satellitare. Tutto questo permetterà ad iPhone 14 Pro di fare cose che nessun telefono Apple e spesso anche Android non ha mai fatto.

5 – iPhone 14 Pro costerà di più (iPhone 14 no)

Una seconda cosa che appare certa è che iPhone 14 Pro costerà di più di iPhone 13 Pro interrompendo una tradizione secondo la quale di anno in anno, da un po’ di anni, il nuovo modello costa quanto quello dell’anno precedente. Incideranno in questa poco piacevole novità diversi fattori: aumento dei costi delle materie prime, inflazione, valore del dollaro ma anche componenti più costose. iPhone 14 invece dovrebbe costare quanto iPhone 13. Anche qui pesano alcune scelte tra cui quella di produrre un telefono che di fatto si presenta come un iPhone 13 rimarchiato.