Con Adobe Aero per iPhone e iPad si creano esperienze 3D in realtà aumentata

Tra le numerose novità di Adobe Max 2019 in corso a Los Angeles lo sviluppatore ha annunciato il rilascio di Photoshop per iPad, Illustrator per iPad in arrivo nel 2020 e anche il nuovo Adobe Aero per iPhone e iPad. Grazie a questo nuovo strumento che va ad arricchire la suite Creative Cloud grafici, creatori di videogiochi e contenuti 3D e in generale tutti gli artisti possono realizzare esperienze 3D immersive e in realtà aumentata senza alcuna conoscenza di programmazione.

Adobe Aero per iPhone e iPad è stato creato con la collaborazione di artisti fin dalle primissime fasi di progettazione e sviluppo, collaborazione che è proseguita per l’intera fase di beta privata iniziata ad Adobe Max dello scorso anno.

Inoltre tramite l’iniziativa Adobe AR Residency program migliaia di artisti hanno potuto realizzare le loro visioni e progetti, fornendo impressioni e risconti al team di sviluppo, feedback che è stato essenziale per dare forma al nuovo strumento dal punto di vista dell’intrfaccia grafica e utente, strumenti e funzionalità.

Per usare Adobe Aero per iPhone e iPad non è richiesta alcuna conoscenza dei linguaggi di programmazione. Si tratta di uno strumento facile e intuitivo da utilizzare ma allo stesso tempo in grado di produrre risultati finali professionali, senza alcun compromesso sul fronte della qualità. Questo è possibile grazie all’interfaccia utente visuale e anche a istruzioni passo a passo che accompagnano attraverso ogni fase della creazione delle scene in realtà aumentata.

Usando le mani e le dita sui dispositivi iOS è possibile posizionare oggetti 3D nello spazio, tracciarne percorsi di movimento e implementare trigger in modo che le persone possano interagire con gli oggetti creati. Una delle primissime dimostrazioni del funzionamento di Adobe Aero è stata realizzata da Stefano Corazza, Vice President, Fellow, Creative Cloud.

Tutti gli asset e i vari elementi utili per la creazione si possono importare da Creative Cloud, incluso Adobe Photoshop, dalla collezione Adobe Stock 3D con ampio supporto per elementi 2D e 3D. Infine i progetti creati con Adobe Aero per iPhone e iPad si possono immediatamente pubblicare sui social oppure condivisi tramite l’app Aero.

Adobe Aero per iPhone e iPad si scarica da questa pagina di App Store. Le principali novità di Adobe Max 2019 sono riassunte in questo articolo.