Microsoft riduce e semplifica: Word, Excel e PowerPoint diventano una sola app

Word, Excel e PowerPoint in una sola applicazione: è ciò a cui sta puntando Microsoft con il rilascio dell’app Microsoft Office in versione beta per gli sviluppatori, che semplifica la gestione dei documenti a tutti gli utenti che operano da smartphone e tablet.

Infatti anziché scaricare le tre applicazioni separate che troviamo attualmente distribuite su App Store basterà scaricare Microsoft Office per averle comunque tutte quante. «Abbiamo combinato Word, Excel e PowerPoint in un’unica app per far sì che tutti i documenti siano riuniti in un unico posto ed abbiamo al contempo eliminato così la necessità di passare da un’app all’altra».

Con Microsoft Office viene inoltre ridotto lo spazio occupato sul dispositivo dai tre software: la corrente versione beta dell’app in fase di test (è la numero 2.31.19103101) occupa infatti 356,2 MB mentre le versioni (2.30.1) per iOS e iPadOS attualmente distribuite su App Store richiedono 281.9 MB per Word, 278.2 MB di spazio per Excel, mentre per PowerPoint servono 266.2 MB, per un totale quindi di 826.3 MB ed un conseguente risparmio di oltre 470 MB.

Tra le altre novità introdotte dall’applicazione segnaliamo la possibilità di salvare i documenti su OneDrive direttamente dall’app e il tasto dedicato per condividerli con amici e colleghi, l’opzione Memo per prendere rapidamente appunti e una funzione per acquisire i documenti tramite la fotocamera e convertirli istantaneamente in PDF firmabili poi sempre dalla medesima applicazione.

Microsoft Office per iOS, iPadOS e Android integra inoltre Office Lens che consente di migliorare le foto di documenti e lavagne scansionati con la fotocamera ritagliando, raddrizzando e migliorando la nitidezza delle immagini ed offre infine una funzione che consente di scansionare i codici QR per aprire file e collegamenti al volo.

Come dicevamo questo nuovo software si chiama Microsoft Office ed è disponibile in versione beta per Android e iOS, con la possibilità per quest’ultimo di installarla tramite l’app Testflight (qui vi riportiamo il link d’invito per provarla subito).