Ad Adobe Max 2019 svelati Illustrator per iPad, Photoshop Camera e una valanga di novità Creative Cloud

In occasione della conferenza Adobe MAX 2019, la software house di San Jose (California) ha annunciato la nuova generazione di Creative Cloud – una release che promette di essere “più veloce” e con integrati “prodotti più potenti” che coinvolgono nuovi ambiti.

È stato ufficialmente presentato Adobe Photoshop per iPad, pubblicato su App Store in anticipo rispetto al comunicato stampa; le funzionalità di Adobe Fresco ora sono disponibili anche per Microsoft Surface. È stata mostrata l’anteprima di Adobe Illustrator per iPad e il nuovo tool Photoshop Camera. La software house ha anche presentato Adobe Aero, un nuovo strumento di authoring dedicato alla Realtà Aumentata.

In occasione di Adobe Max 2019 sono stati presentati anche gli aggiornamenti per Lightroom, Premiere Pro, After Effects, InDesign e Adobe XD. Con questa release della Creative Cloud, la tecnologia Adobe Sensei allarga il suo raggio di azione, con nuove funzionalità come l’Auto Reframe in Premiere Pro, la Selezione di Oggetti in Photoshop, l’Auto Tone in Photoshop Camera e i pennelli Live (Live Brushes) in Fresco.

Photoshop per iPad era stato mostrato in occasione dell’evento MAX 2018. L’app mette a disposizione strumenti di compositing e flussi di lavoro per il ritocco fotografico; offre la piena a interoperabilità con i file PSD, interfaccia touch-based, accesso ai documenti sul cloud e potenzialità che consentono di lavorare su documenti con più livelli. Adobe riferisce che l’app è “espressamente sviluppata per i tablet, che è intuitiva e la presenta come un punto di inizio più semplice per i nuovi utenti Photoshop, perfetta anche come app-companion per i professionisti che usano già l’applicazione su computer.

Dall’anteprima di Adobe Illustrator per iPad è stato possibile vedere un’app che ricorda in tutto e per tutto la nota applicazione di disegno vettoriale. La versione per iPad consente ovviamente di lavorare con documenti su più dispositivi, leggendo e interagendo senza problemi con i file creati su Mac o PC; offre anche l’integrazione con Adobe Stock, Adobe Fonts e le Creative Cloud Libraries.

Adobe Photoshop Camera è una nuova app per dispositivi mobili presentata come in grado di offrire “la magia” di Photoshop nella sua essenza. È possibile creare e condividere immagini di alta qualità sui social, migliorando automaticamente (grazie alla tecnologia Adobe Sensei) la qualità degli scatti. Sono disponibili una vasta serie di lenti ed effetti, inclusi alcuni creati in collaborazione con influencer e artisti, tra cui la cantautrice Billie Eilish.

Non mancano aggiornamenti per le più importanti app desktop e mobile di Adobe. In Premiere Pro è ora disponibile l’Auto Reframe, una funzionalità che sfrutta Adobe Sensei per analizzare il girato e applicare panning e cropping “intelligenti” per mantenere l’azione nel frame. La funzionalità è presentata come in grado di far risparmiare tempo ai creatori di contenuti, permettendo loro di curare altri aspetti creativi.

After Effects è stato aggiornato e secondo Adobe ora offre prestazioni migliori nella riproduzione, nella gestione delle anteprime, dei file Multichannel EXR, oltre a una funzionalità di Content-Aware Fill (riempimento automatico in base al contenuto) che usa la metà di memoria rispetto a prima.

Nella versione desktop di Lightroom sono presenti tutorial in-app per illustrare nuovi modi di modificare le foto, traendo ispirazione dai grandi fotografi. È anche stata attivata la funzionalità Panorama Fill Edges, in grado di riempire automaticamente gli angoli di una immagine usando il riempimento in base al contenuto circostante.

Premiere Rush in partnership con TikTok consente di condividere i video direttamente dall’app su TikTok, prima applicazione a offrire questo tipo di funzionalità.

InDesign ora supporta l’importazione di file SVG nel flusso di lavoro per il digitale e la stampa; è anche possibile personalizzare i Font Variabili direttamente dall’app, modificare proprietà dei caratteri quali “peso”, larghezza, inclinazione e dimensione ottica. Adobe offre anche la nuova funzionalità “Asset Link” che attiva collegamenti tra Adobe Experience Manager (AEM) Assets e InDesign, accelerando la creazione dei contenuti in alcuni ambiti.

Sono state integrate nuove funzionalità per accedere, aggiornare e scoprire le app Adobe della Creative Cloud, con nuovi modi per accedere a servizi quali Adobe Fonts, Adobe Stock e Behance, e anche la gestione a tutto schermo delle Creative Cloud Libraries. Il sistema di asset management ora è facilmente accessibile dalle applicazioni Microsoft Office quali Word e Microsoft PowerPoint, semplificando l’accesso agli utenti che hanno la necessità di creare newsletter, presentazioni, brochure e altri tipi di documenti.

Adobe Aero, infine, è uno strumento per creare contenuti immersivi, con strumenti specificatamente pensati per la Realtà Aumentata e tool vari che si appoggiano e Photoshop e Dimension. Ulteriori dettagli, nelle prossime ore, man mano che avremo modo di saperne di più.