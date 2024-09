Adobe, anteprima di Firefly Video Model, l’IA per i video

Pubblicità

Adobe ha presentato una preview di Adobe Firefly Video Model, un modello di AI generativa per i video che potrà sarà integrato nei flussi di lavoro di Creative Cloud, Experience Cloud e Adobe Express.

Presentate in anteprima all’inizio di quest’anno, le nuove funzionalità video sono indicate come progettate per fornire agli editor cinematografici e ai professionisti del video “strumenti utili a stimolare la loro visione creativa”.

Il Firefly Video Model amplia la famiglia di modelli di AI generativa di Adobe, che già comprende un modello per le immagini, un modello vettoriale e uno per la progettazione.

Nel corso dell’anno, le nuove funzionalità Text to Video e Image to Video di Firefly saranno disponibili su Firefly.Adobe.com, mentre Generative Extend sarà integrato direttamente in Premiere Pro.

Le funzionalità Text to Video includono la generazione di video a partire da prompt testuali, l’accesso vari controlli della telecamera, come l’angolazione, il movimento e lo zoom, per mettere a punto i video, e il riferimento alle immagini per generare B-Roll che riempiono senza soluzione di continuità eventuali vuoti nella timeline.

Le funzionalità di Image to Video includono la possibilità di dare vita a foto o illustrazioni trasformandole in clip live action.

Il Firefly Video Model supporterà un’ampia varietà di applicazioni, pensate per aiutare i professionisti del video a ottenere il clip migliore. Esempi di potenziali usi includono l’utilizzo di controlli a grana fine come l’angolo di ripresa e il movimento della telecamera per produrre animazioni ed effetti; la generazione di un inserto in una ripresa video importante con il movimento della telecamera; l’abbinamento di video con riprese professionali per raccontare storie più velocemente.

Come tutti i modelli generativi di intelligenza artificiale Adobe Firefly, dal Modello Adobe Firefly Image 3 al Modello Adobe Firefly Vector e al Modello Adobe Firefly Design, anche il Modello Firefly Video è indicato come “sicuro dal punto di vista commerciale” e “addestrato solo su contenuti che Adobe ha il permesso di utilizzare”, mai su contenuti di consumatori.

Adobe riferisce che ad oggi, Firefly è stato utilizzato per generare oltre 12 miliardi di immagini a livello globale.

