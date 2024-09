Quei tre dettagli degli AirPods 4 che nessuno aveva notato

Pubblicità

Negli AirPods di quarta generazione, (già in prerodine su Amazon) Apple ha eliminato il tasto di configurazione presente sul retro della custodia di ricarica e, anziché un pulsante fisico, ha integrato un pulsante capacitivo (a sfioramento).

È questo uno dei dettagli dei nuovi auricolari, di cui parliamo estensivamente qui, dei nuovi auricolari presentati solo l’altro giorno, che nessuno aveva fino ad oggi notato. Piccole novità che dimostrano che dietro ai nuovi accessori c’è un processo di reingegnerizzazione che probabilmente verrà esteso anche ai futuri Airpods in arrivo.

Il pulsante ha più o meno le stesse funzioni del tasto che oggi si trova sul retro della custodia degli Airpods 3. Serve per abbinare gli AirPod e si trova nella parte anteriore della custodia di ricarica.

Oltre che una differente posizione, il tasto ha anche un differente sistema di funzionamento: quello attuale è elettromeccanico e non è semplicissimo da premere visto che è piccolo e ha una corta escursione.

Un tasto capacitivo, di cui parla Geapatrol, dovrebbe migliorare l’ergonomia nelle situazioni in cui esso viene chiamato in causa per collegare gli Airpods ad iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Vision Pro, Apple TV o altri dispositivi.

Una seconda novità, è nel sistema di abbinamento. È possibile avviarla aprendo la custodia partire con un doppio tap sulla parte frontale di quest’ultima dove si trova il questo pulsante nascosto. In questo momento invece si deve tenere premuto il tasto elettromeccanico,

Il tasto capacitivo, come quello l’attuale serve anche per riportare gli AirPods alle impostazioni di fabbrica, con una pressione lunga fino a quando la spia di stato non lampeggia per cambiare stato.

Infine a proposito di spia di stato, terza novità, questa è ora più discreta sia nella fase di ricarica, sia quanto cambia stato (per segnalare custodia vuota, la ricarica, per segnalare un errore di abbinamento o connessione, o semplicemente che sono completamente carichi).

Ricordiamo anche che la custodia degli Airpods 3 è un po’ più compatta rispetto alla generazione precedente. Per gli AirPods 4 nella variante che supporta la cancellazione attiva del rumore, la custodia di ricarica è wireless (si può usare il cavo per la ricarica di Apple Watch o un caricabatterie certificato Qi) e ha anche un altoparlante integrato, che permette di rintracciarla usando l’app Dov’è.

Apple propone due versioni degli AirPods 4, con e senza cancellazione attiva del rumore (ANC), audio adattivo, modalità trasparenza, rilevamento conversazione e custodia di ricarica wireless (con altoparlante integrato per funzione “Dov’è”).

