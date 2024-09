Aspirapolvere, biciclette e monopattini ai saldi di GeekMall

Pubblicità

Ecco ancora una buona occasione per fare acquisti all’insegna del risparmio: approfittando dei saldi attualmente in corso su GeekMall per festeggiare il suo quarto anno di attività, si possono acquistare aspirapolvere e lavapavimenti, anche automatici, oltre a biciclette e monopattini elettrici con la formula del più-spendi-più-risparmi.

Potete dare uno sguardo a tutte le offerte in corso cliccando qui, oppure potete continuare a leggere queste righe per dare un’occhiata alle nostre segnalazioni.

Tenete comunque presente che superando alcune soglie diventano disponibili dei codici sconto speciali che vi fanno risparmiare sui prezzi talvolta già scontati. Nello specifico, spendendo più di:

100 € risparmiate 10 € col codice 100Anniver10 ;

; 300 € risparmiate 20 € col codice 300Anniver20 ;

; 500 € risparmiate 30€ col codice 500Anniver30 ;

; 700 € nell’acquisto di ebike o monopattini elettrici risparmiate 40 € col codice 700Anniver40.

Inoltre su tutti i prodotti dedicati alla Smart Home è in corso il 4% di sconto inserendo il codice AnniverSH4 nel carrello prima dell’acquisto.

Proscenic F20A

Una macchina 3-in-1 per aspirare il pavimento e contemporaneamente lavarlo passando lo straccio, fino poi ad asciugarlo. Scrosta anche le macchie più difficili grazie al panno che viene sfregato alla velocità di 380 giri al minuto e ha due serbatoi da 1 litro ciascuno, uno per l’acqua pulita e uno dove refluisce quella sporca.

È in sconto a 239 € ma il codice 100Anniver10 vi fa risparmiare ancora, spendendo di fatto 229 €.

Narwal Freo X Plus

Con spazzola antigroviglio, è perfetto per spazzare il pavimento dove sono presenti animali domestici. Si muove da solo ed evita gli ostacoli, riconosce i tappeti (dove aumenta la potenza di aspirazione) e ha un cestino per la polvere che può contenere lo sporco per 7 settimane prima di essere svuotato. Offre anche la pulizia umida con un panno, così da raccogliere anche la polvere più sottile.

È in sconto a 279 € ma il codice NarwalXP70 vi fa risparmiare ancora, spendendo di fatto 249 €.

Kukirin G3

Con una velocità massima di 50 chilometri orari e un’autonomia di 70 chilometri, questo monopattino usa un motore da 1.200 Watt a doppia dissipazione del calore, capace di spingere anche su salite con una pendenza di 30°. Ha le frecce direzionali, luci davanti e dietro, e si ripiega per occupare meno spazio: un gioiello per la mobilità cittadina e non solo, grazie alle ruote con battistrada tacchettato.

È in sconto a 699 € ma il codice 500Anniver30 vi fa risparmiare ancora, spendendo di fatto 669 €.

Proscenic P13

Con potenza di aspirazione pari a 35 Kpa, aspira e pulisce in maniera profonda qualsiasi tipo di pavimento, tessuti compresi grazie alle spazzole intercambiabili con cui poter pulire anche la tavola, mobili e divani. C’è un sistema di filtraggio a 5 stadi per raccogliere il 99,99% della polvere, e la batteria removibile promette fino a 45 minuti di autonomia con una sola carica.

È in sconto a 149 € ma il codice 100Anniver10 vi fa risparmiare ancora, spendendo di fatto 139 €.

Eleglide C1

Trekking bike con motore da 250 Watt e una batteria che promette fino a 150 chilometri di autonomia in pedalata assistita, è dotata di ammortizzatore e freni idraulici, ruote da 27 pollici e cambio Shimano a 7 velocità per adattare lo sforzo in molteplici condizioni fisiche o del manto stradale.

È in sconto a 1.249,99 € ma il codice C1ELEGLIDE vi fa risparmiare ancora, spendendo di fatto 1.119,99 €.

La promozione

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

