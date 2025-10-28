Per pubblicare la recensione servirà scontrino o fattura

Il fenomeno delle false recensioni online è una problematica sempre più diffusa anche nel nostro Paese, dove non capita raramente, anche su siti di e-commerce noti, di trovare prodotti con valutazione a cinque stelle, senza che queste riflettano la reale qualità di quel che si compra.

Questa tendenza ha un impatto diretto sulla fiducia dei consumatori e sulla lealtà del mercato ed è per questo motivo che per combattere il fenomeno, il governo italiano ha introdotto un nuovo disegno di legge che stabilisce una serie di regole destinate a garantire l’autenticità delle recensioni relative a prodotti, servizi e strutture turistiche in Italia.

Il nuovo provvedimento ha l’obiettivo di tutelare i consumatori da recensioni manipolate e di favorire una concorrenza leale tra le imprese. Le regole si applicano principalmente a tutte le attività nel settore della ristorazione e del turismo, comprese strutture ricettive, termali e attrazioni turistiche, ma trovano ambito di applicazione anche per tutto quel che concerne l’e-commerce.

Prego esibire fattura o scontrino

In pratica, ogni recensione dovrà essere inviata da un utente che abbia effettivamente acquistato il prodotto o usufruito del servizio, con un sistema di verifica dell’identità, dei documenti fiscali e della fruizione del prodotto stesso. In altri termini, la recensione varrà solo se si dimostra di aver acquistato il bene o il servizio, quindi con una prova di documentazione valida a fini fiscali, come scontrino o fattura.

Come avviene la verifica

I consumatori, per poter lasciare una recensione, dovranno dimostrare la loro identità e fornire prove che abbiano effettivamente utilizzato il servizio o il prodotto recensito. Inoltre, la recensione dovrà essere motivata e abbastanza dettagliata da evitare il rischio di commenti ingannevoli o troppo vaghi. Questo significa che chi scrive una recensione avrà solo quindici giorni dalla data di fruizione del servizio per farlo, e dovrà essere in grado di fornire un resoconto preciso dell’esperienza vissuta.

Le società, da parte loro, avranno il diritto di replicare alle recensioni ricevute e, se necessario, di chiedere la rimozione di quelle che risultano ingannevoli, false o eccessivamente punitive. Inoltre, le recensioni che non siano più attuali o che si riferiscano a servizi ormai modificati o migliorati potranno essere rimosse, ma solo dopo che siano trascorsi due anni dall’esperienza recensita.

Vietato vendere recensioni

Un altro punto cruciale della nuova normativa riguarda i divieti: è vietato acquistare o vendere recensioni, scambiarle tra imprenditori o intermediari, e attribuire recensioni a prodotti o servizi che non sono quelli recensiti.

Saranno anche proibite le recensioni indotte da incentivi economici o altre forme di compenso, e l’attribuzione di punteggi che potrebbero confondere i consumatori. Le violazioni di queste disposizioni saranno punite severamente e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avrà il potere di avviare indagini e sanzionare chi non rispetta le regole.

Il disegno di legge prevede anche l’introduzione di codici di condotta, che dovranno essere adottati dalle piattaforme online e da tutti gli operatori che diffondono recensioni. Questi codici mirano a garantire maggiore trasparenza e imparzialità nella gestione delle recensioni, a garantire l’autenticità dei commenti pubblicati e a impedire l’influenza di contenuti promozionali mascherati da recensioni.

Dal disegno alla legge

Le piattaforme saranno chiamate a implementare tecnologie e misure preventive per identificare recensioni fraudolente e per assicurarsi che ogni commento possa essere adeguatamente verificato.

Una delle caratteristiche fondamentali della nuova normativa è che non avrà effetto retroattivo, il che significa che le recensioni già pubblicate prima della sua entrata in vigore non saranno soggette a revisione o rimozione. Ottenuta l’approvazione del Senato, per diventare legge il disegno deve essere approvato anche dalla Camera.