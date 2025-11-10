Adobe, disponibile Acrobat Studio in italiano

Adobe ha annunciato la disponibilità in italiano di Acrobat Studio, il nuovo ambiente integrato che combina Acrobat, Adobe Express e assistenti di intelligenza artificiale per semplificare e accelerare studio e lavoro.

Il cuore della piattaforma sono i PDF Spaces, ovvero ambienti di lavoro in cui utenti e team possono riunire PDF, documenti e pagine web. Qui è possibile porre domande in linguaggio naturale: Adobe spiega che l’Assistente AI elabora esclusivamente le fonti presenti nello spazio, restituendo sintesi, risposte e raccomandazioni con citazioni cliccabili e suggerendo approfondimenti.

Gli spazi sono condivisibili via link, permettendo a studenti, professionisti e organizzazioni di lavorare sullo stesso set di materiali in modo collaborativo e senza dispersioni. In Acrobat Studio è poi possibile creare contenuti di forte impatto (infografiche, presentazioni, post social) grazie all’integrazione con gli strumenti di Adobe Express e all’AI generativa di Adobe Firefly.

Per aziende, venditori, studenti, team legali

Questa soluzione è pensata per ottimizzare il lavoro di diversi settori: i team sales possono centralizzare le informazioni sui clienti, i reparti finance possono analizzare report e creare presentazioni, e i team legali possono consolidare e revisionare documenti con maggiore efficienza.

Acrobat Studio è una soluzione pensata anche per gli studenti che possono organizzare i loro appunti e consolidare le loro ricerche e per tutti gli utenti che vogliono semplificare e ottimizzare per esempio la gestione dei propri documenti. I viaggiatori possono usare Acrobat Studio per raccogliere brochure, recensioni, itinerari e raccomandazioni e farsi aiutare dagli Assistenti AI a pianificare il viaggio perfetto.

Adobe sottolinea che Acrobat Studio segna una tappa importante nella storia dei PDF, formato inventato dalla software house nel 1993 e diventato da allora uno standard, con oltre 3000 miliardi di PDFs in circolazione. Acrobat si sta evolvendo e non è più solo un’app per la produttività, ma anche per la creatività, con funzionalità che consentono di recuperare velocemente dati di varo tipo sui documenti grazie all’AI.

