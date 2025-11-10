Nel 2027 iPhone con la fotocamera selfie invisibile

Fotocamera nascosta sotto lo schermo già dal prossimo anno, poi un telefono tutto display senza interruzioni nè intagli.

Lo scenario, discusso da tempo, viene riaffermato oggi dal leaker cinese Digital Chat Station che torna a parlare del futuro di iPhone e riaccende le voci su un modello con schermo completamente privo di interruzioni visive.

Secondo il rumor, Apple avrebbe raggiunto nei giorni scorsi una fase di sviluppo avanzata per integrare fotocamera frontale e Face ID sotto il display, con l’obiettivo di presentare il primo iPhone “tutto vetro” nel 2027.

Parliamo di un pannello totalmente uniforme, senza notch né fori. In pratica, la realizzazione di quella “singola lastra di vetro” a cui aspirava Jony Ive già ai tempi di iPhone X.

Le tecnologie in gioco

Per arrivare al traguardo saranno messe in gioco soluzioni già in sviluppo da parte dei partner di Cupertino.

Da un lato la tecnologia Hole-In-Active-Area (HIAA), messa a punto da Samsung Display, permetterebbe di integrare la fotocamera nell’area attiva del display grazie a una microforatura laser invisibile ai pixel circostanti.

Dall’altro, Apple avrebbe perfezionato un sistema per rimuovere selettivamente i subpixel RGB sopra i sensori IR del Face ID, consentendo alla luce infrarossa di attraversare lo schermo senza alterare la resa dell’immagine.

In parallelo, Cupertino sta lavorando a un nuovo pannello OLED con circuito driver FinFET a 16 nm, più efficiente rispetto agli attuali display planari a 28 nm.

La combinazione di materiali ad altissima efficienza luminosa e un’architettura a basso consumo energetico sarà cruciale per supportare le future funzioni di intelligenza artificiale on-device senza sacrificare autonomia.

Secondo fonti industriali, il pannello potrebbe anche adottare una curvatura su tutti e quattro i lati, per ottenere un effetto “edge-to-edge” reale e coerente con l’idea di un iPhone privo di cornici.

Tra i fornitori coinvolti figura LG Innotek, impegnata nella produzione di moduli under-display con ottiche “free-form” capaci di compensare la perdita di luce e di contrasto, problema che finora ha frenato l’adozione di questa tecnologia sugli smartphone Android. Secondo le fonti asiatiche, i test di produzione avrebbero già raggiunto risultati convincenti, al punto da consentire un avvio di massa entro il 2027.

Un percorso a tappe

La roadmap che emerge dalle ultime informazioni è quella conosciuta: nel 2026 l’iPhone 18 Pro introdurrà un Face ID sotto schermo con un intaglio ridotto per la fotocamera e nel 2027 arriverà il modello completamente “all-screen”, destinato a segnare una nuova fase nel design degli smartphone. Solo in un secondo momento — forse nel 2028 — la tecnologia verrà estesa anche ai modelli non Pro.

Resta da vedere se Apple la consistenza del rumor. Già lo scorso anno Digital Chat Station aveva anticipato che la generazione iPhone 18 Pro (in arrivo nel 2026) sarebbe stata la prima con i sensori Face ID integrati dietro al pannello OLED, lasciando visibile soltanto un piccolo foro per la fotocamera. Ma ora scarta da questo scenario spostando l’evento all’anno successivo.

Il 2027 rappresenza comunque una data attendibile. Nel 2027 si celebra il ventesimo anniversario del lancio del primo iPhone ed Apple, come fece per iPhone X che introdusse schermo OLED e FaceID, ha certamente la necessità di marcare la data con qualche cosa di memorabile.