Adobe MAX 2020 apre le registrazioni, è gratis per tutti

L’appuntamento più importante dell’anno per i professionisti della creatività digitale Adobe MAX 2020 si svolgerà esclusivamente in formato digitale e online, ed è gratis per tutti. Ricordiamo che Adobe organizza ogni anno un evento annuale chiamato Adobe MAX per presentare tutte le nuove versioni e funzionalità dei software Adobe dedicati a professionisti di grafica, fotografia, design, video digitale e della pubblicità.

Adobe MAX normalmente si svolge come evento fisico a San Jose in California, ma come molte fiere ed eventi di quest’anno a causa della pandemia, la conferenza 2020 si terrà esclusivamente in digitale dal 20 ottobre al 22 ottobre. Le iscrizioni sono aperte, l’evento è gratis per tutti.

Adobe MAX 2020 è un evento gratuito per tutti coloro che desiderano partecipare, e la registrazione è aperta già da alcune ore. Coloro che sono interessati a registrarsi ad Adobe MAX possono farlo sul sito Web di Adobe.

Lo sviluppatore anticipa che ci saranno 56 ore di “ispirazione e apprendimento”, che includeranno demo di contenuti dal vivo, anticipazioni, apparizioni di celebrità e performance musicali. Gli ospiti speciali includeranno l’attore Keanu Reeves, la regista Ava DuVernay, la fotografa Annie Leibovitz e il produttore discografico Tyler, The Creator.

Coloro che si registreranno parteciperanno a una lotteria per vincere una t-shirt MAX gratuita e potranno iniziare a stilare un programma personale per seguire i vari eventi ed appuntamenti virtuali a cui vogliono partecipare. La registrazione fornisce, inoltre, l’accesso ai download delle presentazioni e una opportunità per interagire con gli esperti dei prodotti Adobe.

