Adobe MAX 2021, la fiera della creatività è gratis per tutti

Adobe organizza ogni anno un evento annuale chiamato Adobe MAX per presentare tutte le nuove versioni e funzionalità dei software Adobe dedicati a professionisti di grafica, fotografia, design, video e pubblicità: come già avvenuto per l’edizione 2020, anche Adobe MAX 2021 sarà un evento completamente digitale e online.

Non solo: sarà anche un evento completamente gratuito, in questo modo chiunque sia interessato a seguirlo può farlo senza alcuna spesa, una ottima notizia non solo per i professionisti della creatività digitale ma anche per appassionati e studenti. L’edizione Adobe MAX 2021 si svolge da martedì 26 ottobre a giovedì 28 ottobre, una maratona di tre giorni ricca di decine e decine di appuntamenti, approfondimenti e presentazioni.

Lo sviluppatore di San Jose anticipa che sarà possibile apprendere nuove abilità e trovare ispirazione in oltre 400 sessioni e laboratori che spazieranno tra: grafica 3D e Realtà Aumentata, Illustrazione e colorazione digitale, Fotografia, Collaborazione e Produttività, Social Media, Creatività e Design nel business, Education, Graphic Design, Interfaccia utente ed Esperienza utente, Video digitale e altro ancora.

Per invogliare professionisti e appassionati Adobe dichiara che non sarà un evento online ordinario. Grazie ad Adobe MAX 2021 sarà possibile trovare ispirazione in sessioni dal vivo e anche on-demand, oltre a conoscere tutte le ultime novità dei software e strumenti Adobe. Non mancheranno anche momenti di svago e relax con esibizioni musicali, ospiti speciali, la possibilità di entrare in contatto con gli speaker e gli altri partecipanti. Da qui è possibile consultare il calendario degli appuntamenti e registrarsi per partecipare.

Tendo conto che Adobe MAX 2021 si svolge a fine ottobre è probabile che tra le nuove funzioni dei software Creative Cloud faccia anche la comparsa qualche nuovo dispositivo Apple tra i numerosi in arrivo questo autunno: naturalmente tutti sperano i nuovi MacBook Pro M1x attesi per novembre.

