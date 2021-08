Per Gurman MacBook Pro M1X sarà disponibile a novembre

Apple sta preparando vari eventi di presentazione per l’autunno 2021, stagione nel corso della quale vedremo il lancio dei nuovi iPhone 13, Apple Watch Serie 7, AirPods aggiornati, nuovi iPad mini e nuovi MacBook Pro M1X che dovrebbero arrivare a novembre

A riferirlo è il sempre informato Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter. Gurman riferisce che l’evento di quest’anno per il lancio di iPhone 13 si svolgerà con ogni probabilità a settembre. Lo scorso anno la gamma iPhone 12 fu presentata a fine ottobre per problematiche legate alla pandemia e vincoli di produzione; l’anno ancora prima l’evento di settembre si concentrò maggiormente su Apple Watch, iPad e servizi.

Quest’anno – secondo Gurman e diverse altre fonti – si ritornerà alla consueta presentazione di settembre. Il giornalista di Bloomberg riferisce di aggiornamenti che comprendono migliorie per la sezione fotografica, display migliorato e notch più piccolo.

Oltre ai nuovi iPhone, Gurman ha in precedenza previsto il lancio della terza generazione di AirPods con design aggiornato, iPad mini aggiornato con un display più grande, bordi più sottili e migliorie sul versante prestazioni, così come Apple Watch Serie 7 con design più piatto, migliorie al display e sul versante performance.

Per quanto riguarda i MacBook Pro M1X si parla di display mini-LED, design rivisto e naturalmente di un processore più potente, con più core di calcolo ad alte prestazioni e più core grafici GPU. Gurman fa notare che l’ultimo MacBook Pro 16″ top di gamma con processore Intel è stato lanciato nel novembre 2019; da allora ci sono stati intoppi che hanno portato a ritardi di produzione per i previsti MacBook Pro da 14″ e 16″, ritardi che dovrebbero essere superati in tempo per marcare due anni esatti da quando fu presentato l’ultimo MacBook Pro top di gamma. In breve i nuovi MacBook Pro M1X dovrebbero essere disponibili a novembre.

