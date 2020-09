Adobe potenzia le funzioni video di Adobe Creative Cloud

Adobe annuncia nuove funzioni e miglioramenti per la produzione di contenuti audio e video con i principali software e strumenti di Adobe Creative Cloud: in Adobe Premiere Pro arrivano Scene Edit Detection (funzionalità possibile grazie ad Adobe Sensei che – grazie all’apprendimento automatico – permette di rilevare e aggiungere automaticamente le modifiche quando si verificano tagli in un video), l’HDR per le emittenti e migliorie in termini di prestazioni per Premiere Pro, After Effects e Audition.

Lo sviluppatore di San Jose riferisce che il team di Premiere Pro ha analizzato flussi di lavoro dall’inizio alla fine per identificare aree che è possibile ottimizzare, con l’obiettivo di accelerare la produzione di contenuti audio e video, semplificare le attività e garantire che l’utente abbia il pieno controllo sui propri contenuti. Di seguito alcune delle nuove funzionalità offerte all’utente:

Scene Edit Detection (rilevamento editing delle scene) che consente di individuare tagli in video già editati, con funzionalità di cut e marking per consentono di applicare effetti a singole inquadrature e ri-editare in modo veloce contenuti precedentemente renderizzati. Quando si usa il “Rilevamento modifiche scena”, Premiere Pro analizza il video, rileva i punti di modifica originali e aggiunge automaticamente tagli o indicatori in ogni punto di modifica all’interno del file.

HDR per le emittenti: permette ai broadcaster di produrre programmazioni in Rec2100 HLG HDR, che raggruppa tutta una serie di specifiche che definiscono gli standard per la trasmissione e la diffusione di contenuti HDR, con funzionalità che tengono conto dello spazio colore, si occupano di descrivere la gamma usata dai vari sistemi per gestire i contenuti HDR in ambito broadcasting, incluso il supporto per i formati Apple ProRes e Sony XAVC.

Quick Export (funzionalità in beta): offre accesso veloce (dalla barra dell’intestazione) ai più noti e usati settaggi per l’esportazione. È possibile usare l’output di default H.264 in alta qualità con abbinate le impostazioni sorgente o scegliere da una lista di preset H.264 che consentono di ridurre le dimensioni dei file esportati. Ora è possibile scegliere di utilizzare i proxy durante l’esportazione funzionalità utile se si desideri un’esportazione rapida che non richiede supporti a risoluzione completa.

Adobe annuncia di essere al lavoro per testare (funzionalità in beta) novità video di Adobe Creative Cloud per After Effects che consentono di scalare, posizionare e ruotare i layer, strumenti di navigazione della camera per navigare negli spazi 3D. Sono in arrivo novità anche per Character Animator e migliorie in termini di prestazioni per il ProRes multicam, effetti sui canali, anteprime OpenEXR; Premiere Pro ora scansiona i plugin VST 3 (di terze parti) e AU (Audio Unit) più velocemente (a seconda della configurazione del sistema). Questi plugin vengono scansionati automaticamente da Premiere Pro al primo avvio dell’applicazione.

Le principali novità Adobe per audio e video digitale sono già incluse nei software in abbonamento del pacchetto Adobe Creative Cloud nelle versioni per Mac e Windows.