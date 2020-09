Apple Watch SE, ecco come sarà il nuovo smartwatch economico

Apple Watch Pro (Serie 6) e Apple Watch SE sono entrambi previsti in arrivo all’evento Apple di martedì 15 settembre, in aggiunta emergono anche le specifiche attese di Apple Watch SE, modello privo di alcune funzioni e tecnologie top che sarà proposto a un prezzo più abbordabile.

Perchè un Apple watch economico

Attualmente il ruolo di modello economico a listino è svolto da Apple Watch Serie 3 ma ormai con hardware datato e funzioni superate. Apple deve però coprire la fascia di prezzo oggi occupata da Apple Watch e ha quindi necessità di inventarsi qualche cosa, un qualche cosa che ha già fatto in passato quando ha introdotto gli iPad entry level e più recentemente ha rinnovato gli iPhone SE: prodotti con specifiche piuttosto avanzate, ma senza le novità più recenti.

Il nome: Apple Watch SE

Vale subito la pena rilevare che i nomi indicati sollevano più di una perplessità e devono essere accolti con molta cautela. Questo anche se negli ultimi anni Cupertino ha sempre più esteso l’impiego del termine Pro per i suoi prodotti di punta, iniziato anni fa con i MacBook Pro, poi esteso agli iPad Pro e infine anche agli iPhone Pro. Per il momento la sigla SE per un dispositivo economico rimane confinata alle due generazioni di iPhone SE. Il nome però sembra più che plausibile perchè destinato a durare nel tempo senza essere influenzato da numeri (come accadde con iPhone SE originario e come sarà con l’attuale modello); del resto anche Mark Gurman di Bloomberg sempre molto affidabile ritiene che questo potrebbe essere il suo nome esatto e commerciale. Accanto a lui anche Evan Blass un “leaker” che di solito ci azzecca, chiama il questo modello Apple Watch SE

– iPad Air 4th Gen: A14 and USB-C

– iPad 8th Gen: A12X and Lightning

– Apple Watch Series 6: S4, 2 sizes, both BT and LTE

– Apple Watch SE: also in 2 sizes, also BT and LTE versions — Evan Blass (@evleaks) September 14, 2020

Ma quali potrebbero essere le specifiche di questo modello?

Apple Watch SE: design

La parte più certa della nostra caccia alle specifiche dell’Apple Watch SE è nel design. Qualunque siano le specifiche, l’Apple Watch SE sarà identico nel design all’Apple Watch 5 e all’Apple Watch 4.

Qualche differenza e qualche limite ci sarà certamente sui colori e sui bracciali. Il nuovo Apple Watch SE ad esempio non avrà la versione in acciaio o titanio e probabilmente ci sarà un numero di tinte più limitato.

In molti sperano che ci sia un Apple Watch in plastica, ma non sarà certamente il caso del nuovo modello economico.

Apple Watch SE: specifiche

La cautela è invece d’obbligo per le specifiche di Apple Watch SE. A fornire le prime indicazioni è strato Jon Prosser, noto e attendibile leaker dell’universo Android che ha previsto correttamente alcune novità Apple negli scorsi mesi, ma che ha sbagliato il colpo con i suoi post su martedì 8 settembre. Mentre infatti Prosser indicava l’arrivo di Apple Watch 6 e iPad Air tramite comunicati stampa, in realtà Cupertino ha diramato gli inviti per l’evento Apple del 15 settembre, così come ha invece previsto correttamente Mark Gurman di Bloomberg.

In ogni caso secondo Prosser sono in arrivo due modelli con design della Serie 4: uno da 40mm e uno da 44mm, entrambi nelle versioni solo GPS oppure anche con connettività cellulare. Nel primo post è indicato da 42mm ma corretto poi a 44mm in quello successivo) Per contenere il prezzo Apple avrebbe ridimensionato funzioni e specifiche tecniche di Apple Watch SE, che sarebbe privo della funzionalità elettrocardiogramma (ECG) e senza schermo sempre acceso, sembra però implementerà il nuovo chip M9 per rilevare i movimenti dell’utente.

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.) Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm – Series 4 design

– No always-on display

– No ECG

– M9 chip Coming at the September 15th “Time Flies” Event. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Evan Blass sembra condividere, come si nota poco sopra dal suo Tweet, l’opinione di Prosser. Quando si parla di S4 si parla proprio del processore che aveva Apple Watch 4.

Da parte sua Gurman, invece, parla di un Apple Watch 5 a prezzo ridotto. Questa ipotesi però sembra meno attendibile di quella dei due leaker; forse Gurman in questo caso ha solo voluto dare una idea. Da tempo Apple negli iPhone solo raramente lascia in servizio i prodotti dell’anno precedente perché i progressi tecnici e funzionali dei nuovi modelli spesso non sono così evidenti da spingere all’acquisto del nuovo modello invece che il vecchio a prezzo ribassato. Per questo al momento Apple Watch SE potremmo immaginarlo come un Apple Watch 4 privato di alcune funzioni avanzate proprio come l’ECG.

