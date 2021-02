Adobe porta la collaborazione su Photoshop, Illustrator e Fresco

Tra le novità integrate negli aggiornamenti di febbraio dei software Adobe, funzionalità di collaborazione che permettono di invitare altri utenti per lavorare e modificare i documenti cloud questo per Photoshop, Illustrator e Fresco sia per Mac che per iOS.

È possibile trovare facilmente i documenti cloud a cui siamo stati invitati nella scheda “Condiviso con te” nella schermata iniziale e funzionalità per la sincronizzazione dei predefiniti (sui dispositivi desktop su cui si lavora con Photoshop), ad esempio pennelli, campioni, sfumature, pattern, stili e forme.

La prima funzione consente di trovare i documenti cloud a cui siamo stati invitati nella scheda “Condiviso con te” nella schermata iniziale dell’app oppure accedere a questi documenti da Creative Cloud Web o dall’app desktop Creative Cloud. Aprendo un file Photoshop e facendo click sull’icona “Invito a modificare” nell’angolo superiore destro dell’app, è possibile digitare gli indirizzi email dei destinatari della collaborazione.

Per impostazione predefinita, l’opzione Sincronizzazione predefiniti è disattivata. Per attivare Sincronizzazione predefiniti, basta selezionare Sincronizzazione predefiniti in Preferenze > Generali.

Con l’ultima versione di Photoshop è possibile controllare opzioni tra cui Larghezza, Altezza, Angolo, Rifletti, Reimposta e Aspetto delle forme personali dal pannello Proprietà della forma mentre si lavora con lo Strumento Forma personale. Ora è inoltre possibile utilizzare i controlli di trasformazione sull’area di lavoro per trasformare una forma personale mantenendo intatte le proprietà della forma. Trovate il pannello Proprietà della forma accanto a Maschere nel Pannello Proprietà per Strumento Forma personale, come altre forme dinamiche.

La versione 2.1 di Adobe Photoshop per iPad include strumenti di collaborazione sui documenti cloud invitando altri utenti a visualizzare e modificare il documento dall’iPad. Dopo avere aperto un documento cloud in Photoshop su iPad basta tooccare l’icona “Invito a modificare” nell’angolo superiore destro dell’app; nella finestra che si apre è possibile aggiungere persone per la collaborazione digitando i loro id e-mail (si può aggiungere anche un messaggio).

Una volta spedito l’invito, è possibile visualizzare i nomi dei collaboratori nella sezione Membri della finestra di dialogo “Invito a modificare”. Per abbandonare la condivisione quando non si ha ha più bisogno di accedere a un file, basta passare il cursore sul proprio nome e toccare “Esci”. Per rimuovere un diverso collaboratore, basta passare il cursore sul nome desiderato e toccare “Rimuovi”.

Su Premiere Rush ora è possibile capovolgere o riflettere specularmente clip video, immagini, adesivi e sovrapposizioni e vivacizzare i video con una scelta di oltre 1.500 effetti audio. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe, Internet e Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.