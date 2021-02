Xbox Wireless Controller Pulse Red è l’idea regalo per San Valentino

Dopo l’annuncio dello scorso 11 gennaio, la nuovissima tonalità Pulse Red del controller wireless per la console Microsoft Xbox per è disponibile per l’acquisto presso i rivenditori Microsoft e anche da questa pagina di Amazon. L’inedita colorazione arriva sul mercato in concomitanza con San Valentino, un’occasione per regalare al partner appassionato di videogiochi il nuovo controller wireless di Xbox.

Pulse Red si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco. Vanta proporzioni studiate ad hoc e superfici sagomate per offrire una impugnatura salda anche per le sessioni e le partite più lunghe, senza mai affaticare. Dotato del pulsante “Condividi”, è inoltre possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collegare il joypad a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm.

Per chi ama passare da un dispositivo all’altro, il nuovo Controller wireless per Xbox Pulse Red si associa facilmente con Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android. Ricordiamo che i controller wireless da gioco Xbox sono compatibili anche con iPhone, iPad e Mac.

Ricordiamo che per il funzionamento sono richieste due pile AA, comunque incluse nella confezione di vendita. Funzioni, colore e compatibilità con un’ampia serie di dispositivi lo rendono una eccellente idea regalo di San Valentino per qualsiasi appassionato di videogiochi. Occorre però rilevare che nel momento in cui scriviamo la disponibilità effettiva non è indicata sul sito Microsoft, mentre su Amazon è indicato in uscita il 25 febbraio. Per chi ha intenzione di regalarlo per San Valentino è possibile preordinarlo da questa pagina, ma la consegna avverrà per forze di cose dopo la festa degli innamorati.

