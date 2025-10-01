Adobe Premiere porta su iPhone l’editing video professionale e strumenti AI

Nel corso degli anni Adobe Premiere è diventato quasi una parola d’ordine per il montaggio video professionale su computer: come anticipato all’inizio di settembre, ora la multinazionale di San Jose rilascia la nuova versione su misura per il piccolo schermo e l’interfaccia touch di iPhone.

Il pacchetto è ricco e completo e sarà gradito dagli utenti più avanzati, appassionati e professionisti che usano da tempo Premiere su Mac e Windows. L’app mobile mette a disposizione caratteristiche e funzioni finora riservate al software per desktop e workstation.

Montaggio video pro a portata di touch

Spiccano la timeline multi-traccia veloce e senza limiti, il montaggio video fino alla risoluzione 4K con supporto HDR, precisione a livello di singolo frame, sottotitoli animati, effetti per velocità e movimento, persino la rimozione dello sfondo.

Lo sviluppatore assicura montaggio video sempre rapido e reattivo grazie al codice ottimizzato per iOS, oltre alla gestione semplice dei file e la completa assenza di fastidiosi watermark.

L’utente dispone di strumenti audio basati su AI per suono di qualità studio, incluso Enhance Speech per voci fuori campo perfettamente udibili e Generative Sound Effects per creare al volo l’effetto desiderato, sempre perfettamente sincronizzato.

Contenuti e asset gratuiti

Sono incluse generose librerie di asset gratuiti, compresi milioni di immagini, font Adobe, brani musicali privi di royalty e sticker per arricchire i video. A lavoro completato basta un tocco per esportare i contenuti sui principali social, con video già adattati e pronti per i vari formati.

L’app è gratis: si può scaricare e iniziare a usare subito senza spendere un euro, ma per l’impiego più assiduo bisogna mettere in conto i crediti per le funzioni avanzate e acquisti in-app per l’abbonamento.

Limiti e crediti si applicano per le funzioni di AI generativa: con Adobe AI si ha la certezza di creare contenuti sicuri per l’impiego commerciale, dagli sticker originali, passando per l’espansione dello sfondo e per trasformare una immagine fissa o una foto in un video.

Si inizia gratis, poi servono crediti e abbonamento

L’app Adobe Premiere per iPhone, compatibile con iPad e Vision Pro, si scarica gratis da questa pagina di App Store. Per avere a disposizione più spazio di archiviazione cloud e crediti per l’AI generativa sono disponibili piani di abbonamento che costano 7,99 dollari al mese oppure 69,99 dollari per un anno.

