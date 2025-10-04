The Flying Felon è il primo programma girato in elicottero da vedere con Vision Pro

Una intera serie girata per la prima volta tutta in cielo. Si chiama The Flying Felon ed è indicato come uno “spettacolo aereo” con interviste girate a 300 metri di altezza da terra sfruttando la Blackmagic URSA Cine Immersive, cinepresa digitale che consente di girare filmati in Apple Immersive Video (formato multimediale a 180 gradi) visibili con Apple Vision Pro.

“The Flying Felon parla di resilienza e del reinventarsi”, si legge nelle note della serie. “Ogni episodio presenta un ospite, da icone culturali a leader politici, per passare ad atleti, musicisti e imprenditori che hanno affrontato turbolenze e trovato un modo per rialzarsi”. E ancora: “Sono storie di rivalsa raccontate in volo, dove l’elicottero stesso è sia il palcoscenico, sia un simbolo di rinascita. In questo contesto, l’ego si affievolisce e le conversazioni diventano più profonde. Gli spettatori sono invitati non solo a vedere ma a sentire le emozioni”.

“In qualità di produttore esecutivo, la mia missione è rendere possibile l’impossibile”, spiega Jillian Bichanich”. “The Flying Felon è il primo programma del genere. Dall’alto, immersivo, cinematico. Abbiamo creato un palcoscenico nel cielo con sensazioni che si possono avvertire. È ciò che accade quando prendi le vicende più umane e riprendi contro l’orizzonte”.

Non è chiaro dove e quando la serie sarà visibile (qui è possibile lasciare la propria mail e ricevere informazioni quando saranno disponibili). Shaun Monsom, regista e produttore, ha riferito che “l’Apple Vision Pro è come disporre di un proprio cinema IMAX”, sottolineando che girare con la e Blackmagic Cine Immersive in pieno movimento aereo permette di trasportare gli spettatori su una emozionante giro in volo, con modalità mai vista prima.

Il futuro di Vision Pro

Il Vision Pro sembra aver perso centralità nelle strategie di Apple: ad agosto di quest’anno, il CEO Tim Cook, rispondendo brevemente ad una domanda specifica si era limitato a parlare di “un’area in cui crediamo molto”, senza ulteriori indicazioni chiare sulla strategia a breve termine.

Nonostante le vendite non siano stellari, Vision Pro sembra staia prendendo piede in varie nicchie nel settore enterprise, sfruttato ad esempio nell’addestramento dei piloti, nella progettazione di cucine di design e in flussi di lavoro ingegneristico.

A luglio sono circolate voci di un ritocco del Vision Pro in arrivo prima di fine anno, una versione che dorvebbe presentare lo stesso design ma integrare un chip M4.